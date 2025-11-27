Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ankara'nın merkezi bölgelerinden birinde gençlerin başlattığı ve sosyal medyada hızla yayılan bir akıma dahil oldu. Milletvekili Sarıgül, Çankaya Kennedy Caddesi üzerinde bulunan ve popülerleşen 'Kızılay' yön tabelasının yanındaki demirde poz vererek vatandaşlarla bir araya geldi.

Gençler arasında popüler olan 'Kızılay tabelasına asılma' akımı

Ankara'da özellikle gençler arasında bir trend haline gelen hareket, 'Kızılay' yazılı yön tabelasının bulunduğu direğe asılarak fotoğraf çekip bu kareleri sosyal medyada paylaşmak üzerine kurulu. CHP'li Mustafa Sarıgül, bu popülerleşen akımın merkezinde yer alan noktada gençlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Sarıgül'den gençlere mizahi çağrı: "Can Erzincan'a bekliyorum"

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Milletvekili Sarıgül, daha sonra yön tabelasının destek demirine tutunarak tıpkı akımdaki gençler gibi poz verdi. Bu anlarda samimi bir mesaj ileten Sarıgül, "Kızılay tamam da sizleri mutlaka Can Erzincan tabelasına bekliyorum" diyerek memleketi Erzincan'a davette bulundu. Mustafa Sarıgül'ün bu renkli ve esprili anları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek hızla yayıldı.