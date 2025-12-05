İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda şike ve bahis iddialarına ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturmada bu sabah erken saatlerde yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

Soruşturma kapsamında 27'si futbolcu toplam 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

16 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli olarak yürütülen çalışma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda 16 ilde eş zamanlı operasyonlarla icra edildi.

Operasyonlarda ilk etapta 35 şüpheli gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildi ve ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında tanınmış isimler var

Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Türk futbolunun yakından tanıdığı birçok isim bulunuyor.

Gözaltına alınan isimler arasında:

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak,

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar,

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş,

Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen,

Daha önceki soruşturmada hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı Metehan Baltacı,

TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük

gibi dikkat çeken isimler yer aldı.

Gözaltı sayısı 38’e yükseldi

Operasyonun sürdüğü saatlerde beş şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürmesiyle birlikte gözaltına alınan kişi sayısı 38’e yükseldi.

Soruşturma TFF açıklamasıyla başlamıştı

Futbolda bahis skandalı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bazı hakemlerin bahis aktivitelerine karıştığının tespit edildiğini duyurması üzerine kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Bu açıklama sonrasında savcılık, ilk operasyonun ardından ikinci dalgayı başlatma kararı almıştı.

Soruşturma genişleyerek sürüyor

Başsavcılık ve emniyet birimleri, futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturmanın genişleyerek devam ettiğini belirtti.

Yeni gözaltıların ve ek operasyonların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.