Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alman dergisi Spiegel’in yayımladığı ve Avrupa–ABD ilişkilerinde kriz yaratabilecek nitelikteki iddialara yanıt verdi. Derginin, Macron ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında geçtiği öne sürülen telefon görüşmesinde “Washington’un Ukrayna’yı yarı yolda bırakma riski olduğu” yönündeki ifadeleri gündeme taşımasının ardından Fransız liderden açıklama geldi.

Çin temasları sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron, söz konusu haberde yer alan değerlendirmeleri kesin bir dille reddederek, “Her şeyi reddediyorum. Barış için ABD’ye ihtiyacımız var; ABD de kalıcı ve sağlam bir barış için bize ihtiyaç duyuyor” dedi.

“Avrupa–ABD birlikteliği Ukrayna için hayati önem taşıyor”

Macron, ABD ile Avrupa arasında Ukrayna meselesine ilişkin bir güvensizlik olduğu yönündeki iddiayı kesin dille geri çevirdi.

Fransız Cumhurbaşkanı, iki tarafın işbirliğinin savaşın gidişatı ve olası barış süreci açısından belirleyici olduğuna dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı:

“Ukrayna konusunda Amerikalılar ve Avrupalılar arasındaki birliktelik çok önemli. Tekrar tekrar söylüyorum; birlikte çalışmamız gerekiyor.”

Spiegel’in iddiası: Washington barış görüşmelerine şüpheyle yaklaşıyor

Spiegel, dün yayımladığı haberde Macron ile Merz arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ABD hükümet temsilcilerinin Ukrayna–Rusya arasında yürütülmesi muhtemel barış müzakerelerine “ciddi şüpheyle” baktığını öne sürmüştü.

Dergi, ABD’nin barış masasına yönelik olası adımların, Avrupa’daki bazı liderler tarafından “Ukrayna’yı yalnız bırakma riski” olarak yorumlandığını yazmıştı.

Macron: “ABD barış çabalarında öncü olacak, biz de destek vereceğiz”

Macron açıklamasında, ABD’nin barış arayışına öncülük etmesini doğal karşıladıklarını belirterek, Avrupa ülkelerinin bu süreçte tamamlayıcı bir rol üstleneceğini söyledi:

“ABD’nin barış çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz ve destekliyoruz. ABD, bu çabaları sürdürebilmek için Avrupalılara ihtiyaç duyuyor.”

Macron, kalıcı barış için yalnızca Avrupa ile ABD’nin değil, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi müttefiklerin de sürece dahil olması gerektiğini belirtti.

“Ortak çabalar olmadan kalıcı barış mümkün değil”

Fransız lider, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için uluslararası dayanışmanın şart olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Avrupalılar, Amerikalılar, Kanadalılar, Avustralyalılar ve Japonlar arasında ortak çabalar olmadan Ukrayna’da kalıcı bir barış sağlanamaz.”