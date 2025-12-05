İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabul edilmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 tutuklu sanık hakkında ilk tutukluluk incelemesini gerçekleştirdi.

23 Mart’tan beri tutuklu bulunan sanıklar için yapılan değerlendirmede mahkeme, dosyadaki hiçbir kişi hakkında tahliye kararı vermedi.

105 sanığın tamamı için tutukluluk devam kararı

Mahkeme heyeti, iddianamede adı geçen tüm sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hâllerinin devamına hükmetti. Böylece 105 tutuklu sanık için ilk incelemede tahliye yönünde bir karar çıkmamış oldu.

İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talebi

Dava dosyasında, 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yargı süreci resmen başlamış, mahkeme ilk tutukluluk incelemesini takvime uygun şekilde gerçekleştirmişti.

Dava süreci yakından takip ediliyor

Siyasi etkisi ve kamuoyu ilgisi nedeniyle Türkiye’nin en çok konuşulan davalarından biri haline gelen dosyada, bir sonraki tutukluluk değerlendirmesinin ilerleyen günlerde yeniden yapılması bekleniyor.