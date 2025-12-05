Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Gaziapaşa Atatürk İlkokulu'nda, kaynağı belirlenemeyen bir kokunun yol açtığı rahatsızlık nedeniyle 17 öğrenci hastaneye sevk edildi. Öğle saatlerinde meydana gelen olayın ardından okul yönetimi binayı hızla tahliye ederken, olay yerine AFAD, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Belirsiz koku öğrencileri etkiledi

Olay, merkez Dulkadiroğlu'ndaki Gaziapaşa Atatürk İlkokulu bünyesindeki Kahramanmaraş Ortaokulu'nda yaşandı. Bazı öğrenciler, sebebi tespit edilemeyen bir kokuya maruz kaldıktan sonra öksürme, mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetleri göstermeye başladı. Öğrencilerde görülen bu belirtiler üzerine, yöneticiler zaman kaybetmeden okulu boşalttı. Yoğunlukla 17 öğrencinin etkilendiği tespit edilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye, doğal gaz, polis ve AFAD ekibi yönlendirildi.

Öğrencilerin sağlık durumu iyi, eğitime ara verildi

Kokudan etkilenen 17 öğrenci, hızla olay yerinden alınarak ambulanslarla çevre hastanelere ulaştırıldı ve tedavilerine başlandı. Gelişmeler üzerine okula gelen İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, okul yönetimi ve inceleme ekiplerinden ayrıntılı bilgi aldı. Baydur, yaptığı açıklamada, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve sadece tedbir amaçlı hastanelerde gözlem altında tutulduklarını belirtti.

Baydur, "Önce birkaç çocuğumuzda mide bulantısı ile başlayan bir sorun yaşandı, ardından diğer çocuklarımız da etkilendi. Hepsini tedbir amaçlı hastaneye gönderdik ancak sağlık durumları iyi. Toplamda 17 öğrencimiz şu an kontrol amaçlı gözlemde," dedi. Konunun detayları netleşene kadar risk almak istemediklerini ekleyen Baydur, bu nedenle diğer öğrencilerin de evlerine gönderildiğini ve yarım günlük eğitime ara verildiğini bildirdi.

Ekipler kokunun kaynağını araştırıyor

Okula gelen AFAD, itfaiye ve doğal gaz gibi uzman ekipler, kokunun kaynağını belirlemek için detaylı incelemeler başlattı. İlk teknik araştırmalar sonucunda, okulun elektrik, su ve doğal gaz tesisatlarında herhangi bir olumsuzluğa veya kaçağa rastlanmadığı tespit edildi. Yetkililer, öğrencileri etkileyen bu gizemli kokunun kaynağının netleştirilmesi için çalışmaların titizlikle devam ettiğini ifade etti.