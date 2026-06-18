Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yürütülen soruşturma çerçevesinde önce tutuklanmış ardından da görevden uzaklaştırılmıştı. Bugün ise Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Nermin Günay'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Veli Ağbaba iddiası!

Seferihisar Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonu çerçevesinde talep edilen MASAK kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Nermin Günay'ın şüpheli para transferleri göze çarptı. İmar yolsuzluğu üzerinden alınmış olan rüşvetin 4'te birinin danışman Özlem Akyılmaz üzerinden Veli Ağbaba’ya aktarıldığına ilişkin iddiaların ardından, soruşturma başka bir boyuta evrilmiş oldu.

Nermin Günay'ın Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz Mercan’a 500 bin TL havale gönderdiği tespit edilirken, savcılık talebinin ardından Nermin Günay bugün saat 17.00 sıralarında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.