Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mutlak butlan sonrası tartışmalar giderek büyüyor. Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ‘arınma’ programını başlatırken geçtiğimiz hafta bazı milletvekilleri ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş; dün de bazı il yönetimleri görevden alınmıştı. Bu kapsamda CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetimi görevden alınırken yerine Çiğli Belediyesi’nin önceki Utku Gümrükçü atandı. Güç’ün görevden çektirilip yerine Gümrükçü’nün atanması sonrası İzmir İl Örgütü’nde deprem etkisi yaratırken Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay’ın yine yurtdışı seyahatine çıktığı bildirildi.

Meclis’te defalarca eleştirilmişti!

Belediye başkanı olduktan sonra ardı ardına gerçekleştirdiği yurtdışı seyahatleriyle sıklıkla eleştirilerin odağına oturan Başkan Kınay’ın, partisinde yaşanan kriz sürecinde de yurtdışında olması dikkatleri çekti. Başkan Kınay’ın bu kez Portekiz’in Viena do Castelo şehrinde bir toplantıya katıldığı öğrenildi.

Başkanlar toplantıda, o yok!

Gümrükçü’nün atanması, Güç’ün görevden alınması sonrası ilk önce meclis üyeleriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak’ta Tarihi Asansör’de ilçe belediye başkanlarıyla da önemli bir görüşme yaparken Başkan Kınay’ın orada olmaması dikkati çekti.

Uğantaş ve Çakır da yanında…

Kınay’ın Portekiz’de Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından düzenlenen toplantıya katıldığı ve burada ilçede hayata geçirdikleri projeleri anlatacağı öğrenildi. Kınay’a seyahatinde sık sık tartışmaların odağına yerleşen yardımcısı Burcu Uğantaş ile CHP’li Meclis üyesi Nurcan Çakır’ı da götürdüğü belirtildi.