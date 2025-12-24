Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cebeci’nin savcılığa verdiği ek ifadede hem suçlamalara ilişkin beyanları hem de aylık gelirine dair açıklamaları dosyaya girdi.

Cezaevinden adliyeye getirildi, savcılığa ek ifade verdi

Soruşturma kapsamında ek ifade vermek isteyen Cebeci, cezaevinden Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Savcılığa kendi talebiyle ifade verdiğini belirten Cebeci, herhangi bir baskı altında kalmadan konuştuğunu vurguladı.

Cebeci ifadesinde, “Devletime güvenerek, özgür irademle gerçekleri anlatmak istiyorum” diyerek sürece gönüllü şekilde katkı sunduğunu dile getirdi.

“Uyuşturucu satmadım, kullanıcı olduğumu kabul ediyorum”

Ek ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt veren Cebeci, hiçbir zaman uyuşturucu ticareti yapmadığını savundu.

Telefonlarının şifrelerini de rızasıyla teslim ettiğini belirten Cebeci, WhatsApp yazışmalarının incelenmesinden çekinmediğini ifade etti. Cebeci, “Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak geçmişte uyuşturucu kullandığımı kabul ediyorum” dedi.

Uyuşturucu ve kimyasal maddeleri kesinlikle kullanmadığını öne süren Cebeci, yalnızca THC maddesini kullandığını belirtti.

“THC’nin Türkiye’de suç olduğunu bilmiyordum” savunması

Cebeci, THC maddesinin Türkiye’de suç teşkil ettiğini bilmediğini iddia ederek, yurt dışındaki yasal uygulamaları gerekçe gösterdi.

Bu nedenle büyük bir hata yaptığını dile getiren Cebeci, yeniden kan testi ve saç örneği alınmasını talep etti. Savcılığa verdiği ifadede, “Uyuşturucu satıcısı değilim, kullanıcıyım” vurgusunu yineledi.

Saadettin Saran detayı dosyaya girdi

Ek ifadede özel hayatına dair de açıklamalarda bulunan Cebeci, 2021 yılında iş insanı Saadettin Saran ile duygusal bir ilişki yaşadığını, ilişkinin sona ermesinin ardından arkadaş kaldıklarını söyledi. Bu ilişkinin soruşturmayla bağlantısı olmadığına dikkat çekti.

Test sonucu pozitif çıktı

Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Cebeci’ye yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bu rapor, savcılığın dosyasındaki önemli deliller arasında yer aldı.

Aylık geliri 120 bin TL olarak kayda geçti

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise Cebeci’nin maddi durumuna ilişkin beyanı oldu.

Ünlü sunucu, savcılığa verdiği ifadede aylık gelirinin 120 bin TL olduğunu açıkladı. Bu bilgi, soruşturma dosyasına resmi beyan olarak eklendi.

Soruşturma süreci devam ediyor

Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki uyuşturucu soruşturmasının çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenilirken, savcılığın ek deliller ve raporlar doğrultusunda dosyayı genişletmeye devam ettiği bildirildi.