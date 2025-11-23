Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) 26. Olağan Genel Kurulu, WOW İstanbul Hotel Convention Center’da sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen delegelerin oy kullandığı genel kurulda, mevcut başkan Firuz Bağlıkaya, büyük bir destekle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Bağlıkaya oyların yüzde 70’inden fazlasını aldı

Kesin olmayan sonuçlara göre 4 bini aşkın delegenin sandığa gittiği seçimde Bağlıkaya, 3053 oy alarak açık ara birinci oldu. Diğer adaylardan Aylin Özsavaş 1184, Muhammet Akkaya 38, Eyüp Kartal ise 19 oy aldı. Sonucun, özellikle Ege Bölgesi’nden gelen yüksek katılımla daha da güçlendiği belirtildi.

‘Turizm Yüzyılı’ projelerine güçlü destek

Bağlıkaya’nın yeniden seçilmesi, birliğin son dönemde ön plana çıkardığı “Turizm Yüzyılı” vizyonu, sektörün dönüşümüne yönelik reform adımları ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu’nun yenilenmesi hedeflerine verilen desteğin göstergesi olarak yorumlandı.

Genel kurul sürecinde yaptığı konuşmalarda seyahat acentalarının turizm ekonomisindeki stratejik konumuna vurgu yapan Bağlıkaya, birlik içinde dayanışma mesajı vermişti.

Bağlıkaya: “Bu bir emanet, sorumluluğunu taşıyacağız”

Sonuçların açıklanmasının ardından delegelere hitap eden Firuz Bağlıkaya, bir kez daha kendisine duyulan güven için teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Bize bir emanet teslim ettiniz. Bu emanetin gereğini yerine getirmek en büyük sorumluluğumuz olacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize minnettarım. Birlikte yol yürüdüğüm yirmi beşinci dönem yönetim kurulundaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.”

“Provokasyonlara rağmen sağduyudan taviz vermedik”

Seçim sürecinde bazı provokatif girişimlerle karşılaştıklarını söyleyen Bağlıkaya, delegelere ve kongre kuruluna teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bağımsız ve tarafsız bir anlayışla bu süreci tamamlamamıza katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Emniyet güçlerimize ve sandık görevlilerimize ayrıca teşekkür borçluyuz.”

“Seçim bitti, artık birlik zamanı”

Bağlıkaya, konuşmasında seçim rekabetinin birliğin geleceğine taşınmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Seçim sürecinde yaşananları seçim sonrasına taşımamak esastır. Kırgınlıkları geride bırakıp birlik olacağız. TÜRSAB’ımız var olsun, birliğimiz daim olsun.”

Yeni dönem hedefleri: mevzuat, dijital dönüşüm, güçlü sektör

Bağlıkaya’nın yönetimindeki yeni dönem hedefleri arasında şunlar öne çıkıyor:

1618 sayılı Kanun’un güncellenmesi

Acentaların sektördeki konumunu güçlendirecek düzenlemeler

“Turizm Yüzyılı” vizyonunun hızlandırılması

Dijital dönüşüm ve kurumsal güçlenme

Sektörel sorunların çözümü için merkezi otorite ile eşgüdümlü çalışmalar

TÜRSAB’ın yeni dönem stratejilerinin, Türkiye turizminin gelecek üç yıllık yol haritasını doğrudan etkilemesi bekleniyor.