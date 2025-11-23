Kastamonu’nun Daday ilçesinde meydana gelen olayda, 53 yaşındaki Fikri Balcı, kıyafetleriyle girdiği Yumurtacı Göleti’nde yaşamını yitirdi. Balcı’nın bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu, çevrede bulunan bir vatandaşın durumu fark ederek ekiplere haber verdiği öğrenildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı arama sonunda Balcı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Olayı gören bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle bölgeye AFAD, Sağlık ekipleri, Jandarma Komando Arama Timi (JAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde gölete ulaşan ekipler arama çalışmalarına başladı.

AFAD’a bağlı dalgıç ekibi, gölette yaptığı yaklaşık çalışma sonucu Balcı’nın bedenine 4 metre derinlikte ulaştı.

Cenaze hastaneye götürüldü

Göletten çıkarılan Balcı’nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı olduğu ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Fikri Balcı’nın, Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Balcı’nın neden gölete girdiği ise henüz bilinmiyor.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Balcı’nın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.