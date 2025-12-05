Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi”nde yaptığı konuşmada kadınların hem toplumsal yaşamda hem de yerel yönetimlerde üstlendiği kritik role dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında zirvenin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz İstanbullular AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımızın değerleri yöneticilerimiz saygı değer misafirler hanendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın zirvesinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum."

“Kadın odaklı şehircilik artık zorunluluk”

Göç, kentleşme ve artan yükümlülükler karşısında kadınların daha büyük sorumluluk üstlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir politikalarında kadın merkezli yaklaşımın zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu: "Şurası bir gerçek ki kırsaldan kente göçle birlikte tüm dünyada kadın odaklı şehirciliğe duyulan ihtiyaç tüm dünyada her geçen gün kendisini daha fazla hissettiriyor. Kadınların omuzlarındaki yük daha da ağırlaşıyor."

Aynı noktayı tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların hem aile hem de iş yaşamındaki sorumluluklarının arttığını ifade etti:

"Kadınlar eskiden olduğu gibi hem aileyi çekip çevirmeye çalışırken hem de çalışmaya hayatının zorluklarını omuzlamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu zirveyi çok ama çok önemli buluyorum."

“İdeal toplumsal hayat kadınların söz sahibi olmasıyla mümkündür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların karar mekanizmalarında yer almasının toplumsal gelişim için şart olduğunu belirterek yerel yönetimlerde kadın temsilinin önemine işaret etti.

Konuşmasında şu ifadeler yer aldı: "İdeal bir toplumsal hayat ancak kadınların söz sahibi olmalarıyla mümkündür. Yerel yönetimlerde kadınların etkin olmaları kritik önemdedir.

Toplumun çekirdeği olan aile evel emirde nasıl kadınların fedakarlıkları ayakta duruyorsa toplumsal hayatta da şehirler ülkeler milletler kadınlar sayesinde ayakta durur."

Kadınların siyasal haklarında 91 yıllık dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünü hatırlatarak tarihsel gelişime değindi.

Konuşmasında şu detaylara yer verdi: "Bugün ülkemizde kadın hakları açısından önemli bir düzenlemenin 91. yıl dönümüdür.

1930 yılında önce belediye seçimlerinde seçme seçilme hakkı elde eden kadınlar 4 yıl sonra 5 Aralık 1934'te anayasa ve seçim kanununda yapılan değişiklikler milletvekili seçme ve seçilme hakkı kazanmıştır.

1935 yılında gerçekleştirilen ilk genel seçimlerde de 17 kadın milletvekili Meclis'te temsil hakkına sahip olmuşlardır."

“Kadınların hakları yıllarca sabote edildi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde verilen hakların sonraki yıllarda kısıtlandığını savunarak başörtüsü yasağı üzerinden eleştiriler yöneltti.

Şu ifadeleri kullandı: "Kadınlar milletimizin tarihinde hep müstesna konumda oldular. Cumhuriyetimizin kuruluşu ve yükselişinde de kadınlar hep ön planda yer aldırlar.

Evet bizzat kendi ifadesiyle kadınların liyakat ve salahiyetle kullanmaları için verilen bu hak Gazi'nin vefatından sonra gelenler tarafından sabote edilmiş çeşitli kısıtlamalar ve yasaklarla aşındırılmıştır."

"Doğrusu kadınlar bu anayasal haklarını uzun yıllar özgürce kullanmadılar. Görülür görülmez birçok engelle karşılaştılar.

Mesela başörtüleri dolayısıyla seçilme hakkından mahrum bırakıldılar. Mesela üniversiteyi kazandıklarında karşılarında ikna odalarını buldurlar.

Mesela kimi zaman kılık kıyafetlerin ötürü ayrımcılığa uğradılar. 28 Şubat'ın baskıcı atmosferinde binlerce kadın eğitim çalışma kamu da istihdam haklarından feragat etmek zorunda kaldı."

“Bu karanlık günleri unutmayın”

Erdoğan konuşmasının devamında geçmişte yaşanan yasak ve baskı dönemlerine atıfta bulunarak şu soruları yöneltti:

"Şimdi ben buradan soruyorum Meclis'e başörtüsüyle girdi diye adeta linç edilen kadınları hangimiz nasıl unutabiliriz?

Unutmayın 411 el kaosa kalktı manşetinin temsilcisi olduğu karanlığı nasıl unutabiliriz? Başörtüsü yasağının sürmesi için Anayasa Mahkemesi kapısında nöbet tutan CHP'yi nasıl unutabiliriz? Bugün sesleri çok çıkmasa da varlığını hala devam ettiren kadın hakları cellatlarını nasıl unutabiliriz?"