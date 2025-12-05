Son Mühür- BİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nce düzenlenen toplantıda konuşan Genel Müdür Abdulkadir Çay, memleketi Samsun’da yerel basın temsilcileriyle bir araya gelmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Basın kuruluşlarının sahadaki deneyimlerine büyük değer verdiklerini vurguladı.

“Amacımız mevcut yapıyı korumak değil, payı büyütmek”

Kurumun gelecek projeksiyonuna ilişkin bilgi veren Çay, hedeflerinin yalnızca mevcut yapıyı sürdürmek olmadığını, basın kuruluşlarının ilan ve reklam pastasından aldığı payı artırmayı amaçladıklarını söyledi. Çay, bu yönde yürütülen çalışmaların uzun vadeli bir dönüşüm planının parçası olduğunu kaydetti.

Dezenformasyonla mücadelede basının rolü

Sosyal medya platformlarındaki kontrolsüzlüğe dikkat çeken Çay, gerçek dışı bilgilerin yayılması karşısında basın emekçilerinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Çay, nitelikli haber üretiminin kamu yararı açısından kritik olduğunu belirterek, “Doğru ve gerçeğin izinde ilerleyen gazeteciler, dezenformasyona karşı en güçlü kale” dedi.

“Sahte trafikle haksız kazanca kesinlikle izin vermeyiz”

BİK Analitik sistemine de değinen Genel Müdür Çay, dijital ortamda anlık değişimlerin yaşandığını belirterek sistemin sürekli güncellendiğini aktardı. Çay, sahte trafikle haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için hassasiyetle çalıştıklarını vurguladı:

“Bu konuda tavizimiz yok. Sahte trafik sağlayarak gelir elde edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz.”

Maliyetleri düşürmeye yönelik yeni adımlar

Basın kuruluşlarının sadece gelirlerini artırmaya değil, maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Çay, bu kapsamda yer sağlayıcıdan teknik malzeme teminine kadar geniş bir alanda girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

“İyi niyetle tüm sorunlar aşılır”

Gazetecilerin saha tecrübesine büyük önem verdiklerini ifade eden Çay, bölge müdürlükleri aracılığıyla sahadaki temasların daha da güçlendirileceğini söyledi. Yapıcı iletişimin önemine dikkat çeken Çay, “Karşılıklı iyi niyetle her türlü sorunu rahatlıkla aşabiliriz” dedi.

Toplantıya katılan basın temsilcileri, gerçekleştirilen görüşmeden duydukları memnuniyeti ifade etti. Programda Genel Müdür Abdulkadir Çay’a, BİK Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin ile kurum personeli eşlik etti.