Son Mühür- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, bir havuzda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla aralarında ikisi tutuklu olan 10 sanık, hakim karşısına çıktı.

Savcılıktan bilirkişi ve tanık talepleri

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, dosyada eksik görülen hususların tamamlanması amacıyla yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti. Ayrıca, mahkemeye mazeretsiz olarak gelmeyen tanıkların zorla getirilmesi yönünde de talepte bulunuldu.

Tutuklu sanıklar hakkında tahliye mütalaası

Savcı, mevcut delil durumu ve yargılama sürecindeki aşamayı dikkate alarak, tutuklu bulunan iki sanığın tahliyesi yönünde mütalaasını mahkemeye sundu. Mahkeme heyetinin, talepler ve savunmaların ardından kararını ilerleyen oturumlarda açıklaması bekleniyor.