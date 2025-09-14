Son Mühür- Son dönemde konser görüntüleri ve haklarında açılan soruşturmayla gündemde olan Manifest, bu kez hayranlarını sevindirecek bir haber verdi. Grup, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni şarkısının çok yakında yayınlanacağını duyurdu.

Türkiye turnesi iptal edilmişti

6 Eylül’de İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alan Manifest, konser sırasında sergilediği performans nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma geçirmişti. Savcılık ifadelerinin ardından grup üyeleri yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşanan sürecin ardından konser görüntülerine “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmiş, grubun Türkiye turnesi iptal edilmişti.

Yeni şarkı sürprizi

Manifest, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “‘rüya’ yakında…” notunu paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan gönderi, grubun hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

Grubun yeni şarkısının ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmezken, duyuru müzikseverler tarafından “geri dönüş sinyali” olarak yorumlandı.