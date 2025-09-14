Son Mühür- BLOK3 konseri gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Ancak bilet alamayan bazı gençler, konseri izlemek için binanın çatısına çıktı. Bu sırada özel güvenlik görevlileri devreye girdi. Çatıya çıkan bir çocuk güvenlik tarafından aşağı itilirken, başka bir genç de darp edildi.

Yere yığılan genç fenalaştı

Görüntülerde çatıdan itilen çocuğun kısa süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkarak uzaklaştığı görülüyor. Darp edilen diğer genç ise fenalaşarak yere yığıldı. Olay anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal Medyada tepki yağdı

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, güvenlik görevlilerinin tutumunu sert sözlerle eleştirerek “Resmen cinayete teşebbüs”, “Aşağı itenin kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanması gerekiyor” ve “Her konserinde olay oluyor, bakanlık artık el atsın, yasaklayın” yorumlarında bulundu.

BLOK3 gündemden düşmüyor

Rapçi BLOK3, geçtiğimiz aylarda hakkında açılan “kasten yaralama, tehdit, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmasıyla gündeme gelmişti. Şimdi de konserinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle tekrar tartışmaların odağına yerleşti.