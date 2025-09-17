Genç oyuncu Türkü Su Demirel'in şu anda herhangi bir sevgilisi bulunmuyor. 27 yaşındaki sanatçı, 2025 Ağustos ayında verdiği röportajlarda "Sevgiliye ihtiyaç duymuyorum" diyerek bekar olduğunu belirtti.

Demirel'in geçmişte Samet Sırmalı adlı bir oyuncuyla birlikteliği bulunuyordu. Ancak bu ilişki sona erdi ve şu anda tek başına yaşamını sürdürüyor.

Türkü Su Demirel'in sevgilisi

Gözleri Karadeniz dizisindeki Fatoş Maçari karakteriyle dikkat çeken oyuncu, özel hayatına odaklandığını ve kariyerine konsantre olduğunu vurguluyor. Instagram hesabında 1,7 milyon takipçiye sahip olan başarılı isim, sosyal medyada aktif olarak yer alıyor.

İzmir doğumlu olan ancak aslen Iğdırlı Türkü Su Demirel, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu. Yakın zamanda yayınlanan röportajlarda aşk hayatıyla ilgili sorulara "Şu an o konuda kendimi hazır hissetmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

3 Ağustos 1998 doğumlu

1,72 cm boyunda

Yalı Çapkını ve Gözleri Karadeniz dizilerinde oynadı

Mimarlık eğitimi aldı

Oyuncu kariyerinin yanı sıra sosyal medya fenomenliği de yapan Demirel, şu anda bekar yaşamını sürdürürken yeni projelerine odaklandığını belirtiyor.

Samet Sırmalı kimdir?

Samet Sırmalı, 6 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu ve model. Ailesi Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden 36 yaşındaki sanatçı, Türk televizyonunda özellikle "Mayıs Kraliçesi" dizisiyle tanındı.

Sırmalı, lise yıllarını İstanbul Florya'da geçirdi. Bu dönemde modelliğe ilgi duyan genç isim, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat bölümünde eğitim gördü.

Kariyerine modellik alanında başlayan Sırmalı, 2010 yılında katıldığı Best Model yarışmasında üçüncülük elde etti. Bu başarı onun sanat dünyasında adını duyurmasını sağladı.

Televizyon dünyasındaki ilk büyük çıkışını 2015 yılında Yapımcısı Birol Güven olan "Mayıs Kraliçesi" dizisiyle yaptı. Projede Savcı Alper karakterini canlandırdı.

Dizide başrol oynayan Yağmur Tanrısevsin'in yanı sıra, Hatice Aslan, Ahmet Olgun Sünear, Burak Hakkı gibi deneyimli oyuncularla birlikte çalıştı. Korhan Bozkurt'un yönetmenlik yaptığı yapımda dikkat çeken performans sergiledi.

Doğum tarihi: 6 Ekim 1989

Yaşı: 36

Doğum yeri: İstanbul

Kökeni: Bulgaristan

Eğitimi: İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat

Burcu: Terazi

Sırmalı'nın son dönemde Türkü Su Demirel ile bir ilişkisi olduğu biliniyordu ancak bu birliktelik sona erdi. Şu anda oyunculuk kariyerine odaklanan sanatçı, yeni projelerde yer almaya devam ediyor.