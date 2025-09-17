Cedi Osman'ın sevgilisi ve eşi Ebru Şahin. Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, 2021 yılından beri birlikte ve 1 Temmuz 2022'de Makedonya'da evlendiler.

Çift, hem sanat hem de spor camiasında örnek gösterilen uyumlu bir birlikteliğe sahip. Ebru Şahin, eşinin basketbol kariyerini yakından destekliyor ve önemli maçlarda tribünden takip ediyor.

Ebru Şahin Kimdir?

Yaşı ve Kökeni: 8 Mart 1994 doğumlu olan Ebru Şahin, 31 yaşında. İstanbul doğumlu olan başarılı oyuncu, Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden biri.

Oyunculuk Kariyeri: "Hercai", "Kırmızı Oda" ve "Bahar" gibi hit dizilerde rol alan Ebru Şahin, özellikle "Hercai" dizisindeki Reyyan karakteriyle büyük beğeni topladı.

Cedi Osman ile Aşk Hikayesi

Tanışma ve İlişki: 2021 yılında tanışan çift, kısa sürede aşka geldi. Cedi Osman, 2022'de Kapadokya'da romantik bir evlilik teklifi yaparak Ebru Şahin'e evlenme teklif etti.

Evlilik: 1 Temmuz 2022 tarihinde Makedonya'da evlenen çift, hem Türkiye hem de uluslararası medyanın ilgi odağı oldu.

Destekçi Eş: Ebru Şahin, eşinin basketbol kariyerini tam destek veriyor. 2025 EuroBasket şampiyonasında Türkiye'nin her maçını tribünden takip etti.

Son Gelişmeler

EuroBasket 2025 Desteği: Türkiye'nin Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanması sonrası Ebru Şahin, eşi Cedi Osman'a sarılarak duygusal anlar yaşadı. Bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Tribün Desteği: Ebru Şahin, Türkiye'nin çeyrek final maçında Polonya'yı 91-77 yendiği karşılaşmayı tribünden izledi. Maç sırasında heyecanını gizleyemeyen Ebru Şahin'in "hop oturup hop kalkması" dikkat çekti.

Sosyal Medya Paylaşımları: Çift, mutluluklarını sosyal medyada samimi bir şekilde paylaşıyor. Ebru Şahin, eşinin başarılarını Instagram hesabından takipçileriyle kutluyor.

Cedi Osman'ın Eski Sevgilisi: Daha önce voleybolcu Deniz Mergen (1996 doğumlu, 1.87 boy) ile ilişkisi olan Cedi Osman, şu anda sadece Ebru Şahin ile evli ve mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Çift, kariyer başarılarının yanında özel hayatlarıyla da genç hayranlarına ilham veriyor ve Türkiye'nin en sevilen ünlü çiftlerinden biri olarak görülüyor.

Cesi Osman'ın Eski Sevgilileri

Cedi Osman'ın en bilinen eski sevgilisi Deniz Mergen. İkili yaklaşık 8 yıl süren bir ilişki yaşadı ancak 2021 yılında ayrılık kararı aldı. Deniz Mergen, Fenerbahçe Voleybol Takımı'nda forma giyen profesyonel sporcu.

Cedi Osman ile Deniz Mergen'in uzun süren bu ilişkisi, her iki tarafın da sosyal medya takipçileri tarafından yakından izleniyordu. Ancak mesafeli ilişki ve kariyer yoğunlukları nedeniyle çift 2021'de yollarını ayırdı.

Deniz Mergen Kimdir?

Yaşı ve Özellikleri: 3 Temmuz 1996 doğumlu olan Deniz Mergen, şu anda 29 yaşında. 1.87 cm boyunda olan Deniz Mergen, uzun boyuyla voleybolda avantaj sahibi.

Spor Kariyeri: Fenerbahçe genç bayan voleybol takımında forma giyen Mergen, profesyonel voleybol kariyerini sürdürüyor. Orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor.

Sosyal Medya: Cedi Osman ile birliktelik döneminde sosyal medyada oldukça aktifti. Çiftin paylaşımları hayranları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyordu.

Cedi Osman ile 8 Yıllık İlişki

İlişki Süreci (2013-2021): Çift yaklaşık 8 yıl süren uzun bir birliktelik yaşadı. Bu süre boyunca hem Cedi Osman'ın NBA kariyeri hem de Deniz Mergen'in voleybol kariyeri devam etti.

Ayrılık Nedenleri:

Mesafe problemi : Cedi Osman'ın NBA'de oynaması nedeniyle çoğu zaman farklı kıtalarda yaşıyorlardı

Kariyer yoğunlukları : Her ikisinin de profesyonel spor kariyerindeki yoğunluk

İletişim sorunları: Uzun mesafeli ilişkilerin getirdiği zorluklar

Ayrılık Sonrası

Sosyal Medya Hareketi: Ayrılık sonrası Deniz Mergen, Cedi Osman'ı sosyal medyada takipten çıktı. Bu hareket, ayrılığın kesinleştiğinin göstergesi olarak yorumlandı.

Cedi Osman'ın Yeni İlişkisi: 2021'de Deniz Mergen'den ayrılan Cedi Osman, aynı yıl Ebru Şahin ile tanıştı ve aşk yaşamaya başladı. 2022'de Ebru Şahin ile evlendi.

Güncel Durum: Deniz Mergen voleybol kariyerini sürdürürken, Cedi Osman Ebru Şahin ile mutlu evliliğini yaşıyor. Eski çift özel hayatlarında ayrı yollardan ilerlemeyi tercih ediyor.