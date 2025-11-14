Son Mühür/ Osman Günden - Son Mühür Televizyonu’nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan, Türkoğlu Grup Genel Müdürü Murat Türkoğlu inşaat sektörü ve Türkoğlu grup ile ilgili Tunç Erciyas’ın sorularını yanıtladı.

İş dünyasında 30. yıl...

Bu yıl 30. yılı kutladıklarını ve bu başarıda en büyük payın özverili çalışanları olduğunu ifade eden Murat Türkoğlu, tüm çalışanlarına emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür etti. Firmayı personelin bugünlere taşıdığını ve gelecekte de birlikte, nice başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti. 30 yılı şu şekilde özetledi.

“Çok kısa kendi ticari hayatımdan bahsetmek istiyorum 1969 İzmir Altındağ doğumluyum. 1980 yılında dönemin şartlarından dolayı okula gidemedim. İlkokul sonrası Kemalpaşa’nın şirin beldesi Yukarıkızılca’da demirciye çırak oldum. Demirle şekillenen hikayelere şahit oldum. Ustaların ellerinde hayat bulan eserleri izledim. Çeşitli ustalarım oldu. Onların sayesinde meslek sahibi oldum. Eskiden ustanı en az baban kadar sayar severdin saygı gösterir fikrine müracaat ederdin. Türk milletinin temel değerleri olan ahilik geleneği vardı. İşi kutsal, çalışmayı ibadet sayan, ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı insanlar vardı. Onları örnek aldım. İş hayatım boyunca uygulamaya devam edeceğim.”

Kendi işyerimi kurdum...

Türkoğlu ustalarından öğrendikleri ile kendi işyerine geçtiğini vurguladı. “Kendi iş yerimi açma fikrinin uzun zaman hayalini kurdum ama cesaret etmek icinde doğru zamanı bekledim ve askerlik ve ustalık dönemi derken, geldik 1996 yılına ismi ‘Türkoğlu demir doğrama atölyesi’ olan Yukarıkızılca’da kira olarak tuttuğum 55 m2 işyerini kurdum. Sermayemiz de babadan atadan hiçbir katkı olmadan çalışarak, alın teri, göz nuru ile biriktirdiğim 5 bilezik oldu. İlk yıllarda demir doğrama ile başladık 3-4 yıl sonrasında alüminyum ve plastik doğrama işleri yaptık. Sayısız okul, hastane, askeri binaları, özel ve kamu binaları alüminyum veya plastik doğramalar yaptık. Bir günde, bir okul binasının ahşaplarını söküp, alüminyum veya plastik doğramalarını takıp geri döndüğümüz güçlü bir ekibimiz vardı. 2006 yılında prefabrik, konteyner ve hafif çelik bina yapmaya başladı. 2013 yılında ise 7000 m2 olan fabrikamızı satın aldık.” .

Yeni fabrika yeni iş kolları...

Murat Türkoğlu, yeni fabrikaya geçtikten sonra alüminyum ve plastik doğrama işlerinden çekilerek yeni iş kollarına girdiklerini ifade etti. “Fabrikamızda yaptığımız iş kolları; Hafif çelik bina imalatı, Prefabrik bina yardımcı malzemeleri imalat ve satışı, Tiny House imalatı, Otomotiv yedek parça imalatı, Sac işleme hattımız ile aklınıza gelebilecek her türlü sac imalatı, Helikopter fan imalatı, Hijyenik havalandırma inşaat malzemeleri satışı, Asfalt geri dönüşüm makinesi ve makine imalatları yapıyoruz. Asfalt Geri Dönüşüm Makinesi Türkiye'de bir ilk tehlikeli atık olan asfaltı geri kazandırıyor.”

İştiraklerimiz...

Şu an yandaki alanıda alıp fabrikayı 15 bin metrekarelik bir alana dönüştüren Türkoğlu Grup yeni yatırımlarla farklı sektörlerde de hizmet ediyor. Genel Müdür Murat Türkoğlu Türkoğlu çatısı altında faaliyette olan şirketleri ve iştirakleri anlattı. Yatırımları arasında yurt dışında Bulgaristan ve Yunanistan da var.

“Türker İnovasyon Makine Ltd. Şti, Estek Hijyenik Havalandırma Ltd.Şti, Türkoğlu Geri dönüşüm Ltd.Şti''

Bast Sac İşleme Ltd.Şti. Yunanistan’da kurduğumuz Türkoğlu Ltd.Şti ve Bulgaristan’da ise Murat Türkoğlu Ltd.Şti... Bunun yanında Bulgaristan’da arsalarımızı aldık projeleri çiziliyor, yakın zamanda hafif çelikle, izolasyonlu, 5 katlı binalar inşa edeceğiz. İnşaatlara başlamak üzereyiz. Bulgaristan da kurduğumuz şirket üzerinden ise kereste ihracatı gibi çeşitli işlerde yapılmaktadır.”

Gençlere öneriler...

Murat Türkoğlu, gençlerin canla başla, çok çalışmaları ve işlerine aşık olmaları gerektiğini belirtti. Kurumun aynı zamanda bir okul olduğunu, 25 ve 30 yaşındaki iki oğlu ile işin başında olduğunu, onların başarıları ile gurur duyduğunu ifade etti.

“Kurduğumuz şirketler sadece bir işyeri değil bir okul aslında... Bu çatı altında amacımız sadece para kazanmak değil, aynı zamanda, topluma katkı sağlamak ve fark yaratmaktır. 30 yılda hayatımıza sayısız insan kattık. Bizim isimiz sadece demirle makinelerle ya da üretimle sınırlı değil, amacımız gençlere ve çalışanlara mesleğin inceliklerini öğretmek onları geleceğe hazırlamak. Sadece üretim yapmak değil, aynı zamanda bilgi tecrübe ve değer üreteceğiz. Hayalimiz bu fabrikayı, usta çırak kültürünün yaşatıldığı, insanlara dokunan ve topluma katkı sağlayan bir yuva haline getirmek... Bir takım sosyal sorumluluk projelerine de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Felsefemiz bugünü dünden görüp, yarını planlamak... Bu arada, geçmişte bizimle çalışmış ve katkıda bulunmuş değerli tüm eski çalışanlarımıza da en derin teşekkürlerimi sunuyorum, onların emekleri ve katkıları olmadan bugün burada olmazdık. Anlatacak o kadar çok anı var ki, kafanızı da şişirmek istemiyorum bu programa davetiniz için sonsuz teşekkür ederim.”