2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK’da yönetim, kadro dışı kararıyla gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüp, santrfor Seçim Can Koç (28), sağ bek Eyüp Poyraz (27) ve stoper Onur Akdeniz’i (28) takımdan uzaklaştırdı. Kulüpte üç oyuncunun ödemeler konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşadığı ileri sürüldü.

İzmir temsilcisinde üç önemli eksik

Ligde 12 maçta topladığı 19 puanla 8’inci sırada yer alan Menemen FK, üç oyuncusunu aynı anda kadro dışı bırakmasıyla dikkat çekti. Teknik kadronun, karar sonrası alternatif kadro oluşturmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Golcü isim Seçim Can Koç form grafiğiyle öne çıkmıştı

Menemen FK’nın en dikkat çeken performanslarından birine imza atan Seçim Can Koç, bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 7 gol kaydetmişti. Takımın gol yükünü çeken Koç’un kadro dışı kalması camiada şaşkınlık yarattı.

Eyüp ve Onur düzenli süre alıyordu

Sezon başından bu yana sağ bek mevkiinde görev yapan Eyüp Poyraz, ligde 12 maçta forma giydi. Stoper Onur Akdeniz ise 6 müsabakada sahaya çıktı.

Her iki oyuncunun da düzenli süre almasına rağmen kadro dışı bırakılması “krizin boyutu büyüyor” yorumlarına neden oldu.

Menemen FK’da gözler yönetimin açıklamasında

Kadro dışı kararının ardından Menemen FK cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İzmir ekibinde taraftarlar, yaşanan gelişmelerin kulübün performansını nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.