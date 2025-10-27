Son Mühür- Araştırma, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün koordinasyonunda; Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Vakfı Sağlık Bilimleri, Rockefeller Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Cardiff Üniversitesi ve Icahn School of Medicine at Mount Sinai’nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

81 ilden 4 binden fazla DNA örneği incelendi

Çalışmada Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 4 bin gönüllüden DNA örnekleri toplandı. Projenin koordinatörlerinden Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik, araştırmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Çalışmamız, Türkiye’nin genetik açıdan hem bir bütünlük gösterdiğini hem de oldukça yüksek düzeyde çeşitlilik içerdiğini ortaya koydu” dedi.

Anadolu genetik bir köprü

Prof. Dr. Özçelik, Anadolu’nun Asya, Avrupa ve Afrika arasında tarih boyunca köprü görevi gördüğünü belirterek, bu coğrafi konumun genetik yapıya da yansıdığını ifade etti. Özçelik, “Filogenetik açıdan da Türk toplumu bu köprü rolünün izlerini taşımakta” dedi.

En çok hangi milletlere benziyoruz

Araştırma sonuçlarına göre Türklerin genetik olarak en yakın olduğu topluluk, İtalya’nın Toskana bölgesinde yaşayan halk oldu. Bu benzerliği İspanya izledi. Özçelik, bu bulgunun Anadolu’nun ilk çiftçilerinin Cilalı Taş Devri’nde Avrupa’ya gerçekleşen göçlerinin genetik izlerini taşıyor olabileceğini vurguladı.

Ortak genetik bileşenler

Türk toplumunun genetik yapısının farklı bireyler arasında değişkenlik gösterdiğini ancak belirgin alt kümeler oluşturmadığını belirten Özçelik, “Türk toplumu ile Balkan, Kafkas ve Orta Doğu toplumları arasında ortak genetik bileşenler mevcut. Bu durum, tarih boyunca Anadolu’nun göç yolları üzerindeki konumunun bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Taş Çağı’ndan bugüne göç etkisi

Araştırmaya göre, Türkiye’nin Doğu ile Batı arasında yer alan stratejik konumu, genetik açıdan bir köprü görevi görmeye devam ediyor. Eski Taş Çağı’ndan itibaren süregelen göç hareketlerinin, günümüz Türk toplumunun genetik çeşitliliğini şekillendirdiği belirtildi.