Son Mühür- 1725 yılında açılan restoran, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en eski restoranı olarak tescillendi. Üç yüzyıla yaklaşan geçmişiyle dikkat çeken işletme, Madrid’in gastronomi tarihine yön verirken aynı zamanda kent kültürünün de önemli bir simgesi haline geldi.

Goya’dan Hemingway’e uzanan miras

Restoran, yalnızca lezzetleriyle değil, tarihe yön veren isimleri ağırlamasıyla da öne çıkıyor.

Efsane ressam Francisco Goya’nın gençlik yıllarında burada çalıştığı, dünyaca ünlü yazar Ernest Hemingway’in ise sık sık ziyaret ettiği biliniyor. Hemingway’in ünlü “Güneş de Doğar” romanında da bu mekandan bahsettiği ifade ediliyor.

Asırlık fırında pişen geleneksel tatlar

Restoranın en dikkat çekici yönü, açıldığı günden bu yana aynı taş fırını kullanmaya devam etmesi.

Odun ateşinde pişirilen “cochinillo asado” (fırında domuz yavrusu) ve “cordero asado” (kuzu tandır) gibi geleneksel İspanyol yemekleri, mekanın en çok tercih edilen lezzetleri arasında yer alıyor.

Her tabak, yüzyıllardır korunan reçetelerle hazırlanıyor.

Restoranda iki ay yer yok

Sobrino de Botín, yalnızca tarihî atmosferiyle değil, yoğun rezervasyon talebiyle de dikkat çekiyor.

Restoran, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor. Özellikle hafta sonları ve akşam saatlerinde masa bulmak neredeyse imkansız hale geliyor.



Yetkililer, bazı dönemlerde rezervasyonların iki ay sonrasına kadar dolduğunu belirtiyor. Bu yoğun ilgi, mekânın hem yerel halk hem turistler için gastronomi turizminin simgesi haline geldiğini gösteriyor.

300 yıllık bir ailenin hikayesi

Sobrino de Botín, 18. yüzyıldan bu yana aynı aile tarafından işletilen nadir restoranlardan biri.

Aile, geleneksel pişirme tekniklerini modern sunumlarla birleştirerek geçmiş ile bugünü aynı sofrada buluşturmayı başarıyor.

Tarihi atmosfer eşsiz bir deneyim sunuyor

Restoranın bodrum katında yer alan eski şarap mahzenleri, taş duvarlar ve orijinal ahşap tavanlar, ziyaretçilere zamanda yolculuk hissi yaşatıyor. Her detay, 18. yüzyıl Madrid’inin ruhunu bugüne taşıyor.

Kültür, tarih ve gastronominin buluşma noktası

Madrid’in en çok ziyaret edilen gastronomi duraklarından biri olan Sobrino de Botín, sadece bir restoran değil; Avrupa kültür mirasının yaşayan bir parçası olarak kabul ediliyor. 300 yıllık lezzet geleneğiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.