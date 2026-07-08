Arama motorlarında son günlerde tırmanışa geçen kredi kartı aidatı geri alma, aidatsız kredi kartı nasıl alınır ve e-Devlet kart aidatı iptali sorguları rekor kırarken, herkes kesilen bu parayı nasıl kurtaracağını araştırıyor. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Türkiye genelinde kredi kartı kullanım oranı her geçen gün artarken, bankaların yıllık kart aidatlarına yaptığı devasa zamlar tüketiciler ile finans kurumlarını karşı karşıya getirdi. Ekstrelerinde aniden beliren yüksek rakamlarla karşılaşan kullanıcılar, şikayet platformlarını ve sosyal medyayı adeta mesaj yağmuruna tuttu. Özellikle bazı bankaların kart aidatlarını yüzde 70 oranında artırarak 2 bin lira sınırının üzerine taşıması ve iade yerine 100 bin lirayı aşan harcama sözü istemesi, kredi kartı aidatı yasal mı, iptali nasıl yapılır sorularını gündemin en tepesine taşıdı. Tüketiciler Derneği (TÜDER), bankaların bu tutumuna karşı vatandaşları uyararak yasal haklarını sonuna kadar aramaları çağrısında bulundu.

KREDİ KARTI YILLIK ÜCRETİ VE AİDATI NE KADAR OLDU?

Bankaların ortak ve standart bir ücret tarifesi bulunmuyor. Her bankanın genel müdürlüğü kendi fiyat politikasını belirliyor ancak son dönemde kart ücretlerinde en az yüzde 50, hatta kimi durumlarda yüzde 70'e varan ciddi artışlar yaşandı. Bu zam fırtınasıyla birlikte bazı kredi kartlarının yıllık aidat bedelleri 2 bin TL barajını aştı. Kesintiyi gören tüketiciler itiraz için bankaların yolunu tutarken, iade taleplerine verilen yanıtlar ise büyük şaşkınlık yarattı. Bir tüketiciye aidat iadesi yapılması için tam 108 bin liralık harcama taahhüdü şartı koşuldu. Bu hedefe ulaşılamaması durumunda ise eksik kalan tutarın doğrudan ücret olarak kesileceği söylendi. Bir başka çarpıcı örnekte ise, süresi dolan ve 1,5 yıldır hiç kullanılmayıp yenisi bile gönderilmeyen bir karta 2 bin lira aidat borcu çıkarıldı.

HER BANKA AİDATSIZ KREDİ KARTI VERMEK ZORUNDA MI?

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, bankaların aidat alma hakkı olduğunu ancak bunun tüketiciye karşı sınırsız bir özgürlük sunmadığını vurguladı. Yasal düzenlemelere ve tebliğlere göre her bankanın tüketicisine mutlaka "aidatsız bir kredi kartı" seçeneği sunmak zorunda olduğunu hatırlatan Küçük, vatandaşların bu hakkını kullanması gerektiğini belirtti. Mevzuata göre bankaların herhangi bir ücret kesmeden önce tüketiciyi bilgilendirmesi ve mutlaka onayını alması şart. Ancak uygulamada bu paralar önceden haber verilmeden doğrudan hesaptan çekiliyor. Tüketicilerin bu aşamada banka ile sıkı bir pazarlık yapması ve yasal haklarını masaya koyması büyük önem taşıyor.

180 GÜN KULLANILMAYAN KREDİ KARTINDAN AİDAT KESİLİR Mİ?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2026 yılı itibarıyla Türkiye'deki banka ve kredi kartı sayısı 147 milyon 633 bin 729'a ulaştı. Milyonlarca kartın bir kısmı ise cüzdanlarda atıl durumda bekliyor. Tüketici mevzuatına göre tam 180 gün, yani 6 ay boyunca hiçbir şekilde işlem görmeyen ve hareketsiz kalan kredi kartlarından yıllık aidat kesilmesi yasalara aykırı. TÜDER, çekmecede duran kartından haksız yere para kesilen vatandaşların hiç vakit kaybetmeden yasal yollara başvurması gerektiğinin altını çiziyor.

ADIM ADIM KREDİ KARTI AİDATI GERİ ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kartınızdan haksız yere aidat kesildiğini düşünüyorsanız, bu parayı geri almak ya da işlemi iptal ettirmek için izlemeniz gereken resmi ve yasal yollar oldukça basit. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Banka Müşteri Hizmetleri İle Görüşün: İlk iş olarak bankanızın çağrı merkezini arayıp ekstrenize yansıyan bu ücrete itiraz edin. Bankalar genellikle müşteri kaybetmemek için bu parayı nakit olarak iade ediyor ya da kart puanı şeklinde hesaba yüklüyor. Eğer iade etmemekte direnirlerse, yasal hakkınızı kullanarak "aidatsız kredi kartı" modeline geçiş yapmak istediğinizi söyleyin. Maaş müşterisiyseniz veya uzun yıllardır aynı banka ile çalışıyorsanız pazarlık şansınız çok daha yüksek.

E-Devlet Üzerinden Tüketici Hakem Heyetine Başvurun: Banka iade talebinizi reddederse pes etmeyin. İnternetten e-Devlet sistemine girin ve arama çubuğuna "Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu" yazın. Karşınıza çıkan elektronik başvuru formunu eksiksiz doldurun ve aidat kesintisini gösteren hesap ekstrenizin görüntüsünü sisteme yükleyerek süreci başlatın. Üstelik Borçlar Kanunu'na göre, şartların uyması halinde haksız kesilen kart aidatlarını geriye dönük 10 yıla kadar talep etme hakkınız var.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Sistemini Kullanın: E-Devlet başvurusuna alternatif bir yol olarak, Türkiye Bankalar Birliği'nin resmi web sitesindeki "Bireysel Müşteri Hakem Heyeti" sayfasına girerek de itiraz talebinizi resmi yollardan kolayca iletebilirsiniz.