İzmir Şehir Hastanesi, tedavi süreçleri devam eden ve zor durumda olan hastalarının sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla benzersiz bir insani projeyi hayata geçirdi. Hayırsever bağışçılar ve kurumların destekleriyle hastane bünyesinde kurulan "Sosyal Market", hastaların temel gereksinimleri olan iç çamaşırı, terlik, hijyen ürünleri, kıyafet, bebek bezi, maması ve oyuncak gibi malzemeleri ücretsiz olarak temin ediyor. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, projenin gönüllülük esasına dayandığını ve Türk milletinin yardımseverliği sayesinde marketin tedarikinde hiçbir zorluk yaşanmadığını belirterek, "Bu projemizle, insanımızın sadece büyük afetlerde değil, normal zamanda da ne kadar yardımsever olduğunu bir kez daha görüyoruz," ifadelerini kullandı.

Tedaviye olumlu katkı sağlayan kapsamlı destek

İzmir Şehir Hastanesi yetkilileri, yatan hastaların sadece tıbbi değil, aynı zamanda sosyal açıdan da desteklenmesinin tedavi süreçlerine olumlu etki yapacağı düşüncesiyle bu çalışmayı başlattı. Kurulan sistemde, hastanın bakımından sorumlu sağlık personelleri, hastanın belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda bir talep formu hazırlıyor. Bu form, hastane içerisindeki Sosyal Market birimine iletiliyor. Hastanın adına resmi çıkışı yapılan malzemeler, sağlık profesyonelleri aracılığıyla doğrudan vatandaşa ulaştırılıyor. Prof. Dr. Orhan Gökalp'in yakın takibiyle yürütülen bu organizasyon sayesinde bugüne kadar 350'den fazla hastanın sosyal market imkanlarından faydalandığı ve binlerce malzemenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Bağış usulüyle işleyen sınırlı kaynakların yönetimi

Ekim 2023'te hizmete açılan ve 2 bin 250 yatak kapasitesine sahip olan devasa hastanenin, günlük ortalama 15 bin vatandaşa ayakta hizmet verdiğini belirten Prof. Dr. Gökalp, hizmetlerinin önemli bir kısmını yatılı ve özellikli hastaların oluşturduğunu ifade etti. Hastaların iyileşme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaçlarının hastane tarafından karşılanması gerekliliğinden yola çıkarak sosyal marketi oluşturduklarını anlatan Başhekim, sistemin sürdürülebilirliği konusunda hassas olduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Gökalp, "Bu sistem, bağış usulüyle ilerleyen bir yapıya sahip. İlk etapta bazı temel ihtiyaçları hastane içinden temin ederek bir depo oluşturduk. İhtiyaç sahibi hastamızın talebi geldiğinde, sorumlu hemşiremiz bu gereksinimi ücretsiz olarak hastaya sunuyor. Stoklarımız azaldıkça bağışçılarımızın ve özverili hastane personelimizin katkılarıyla tedarik akışını sürekli olarak sağlamaya devam ediyoruz," şeklinde konuştu.

Türkiye'de bir ilk olan örgütlenme modeli

Hastaların bu insani yaklaşımla ilk kez karşılaştıklarını belirterek şaşkınlıklarını ifade ettiklerini aktaran Prof. Dr. Gökalp, uygulamanın Türkiye genelindeki hastaneler arasında bir ilk olabileceğine dikkat çekti. Ülkenin sağlık sisteminin gücüne ve yüksek standartlarına vurgu yapan Gökalp, projelerinin insani bir konuya odaklandığını söyledi. Başhekim, "Devletimiz, insan ayırt etmeksizin tüm vatandaşlarımıza yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunuyor. Ancak bu 'sosyal market' organizasyonu, tamamen gönüllülük esasına tabi bir projedir. Yardım etmek isteyen kurum ve kuruluşların yoğun ilgisi sayesinde marketimizin tedarikini sağlamakta hiçbir zorluk çekmiyoruz. Türk milletinin doğal yardımseverlik duygusu, bu projenin en büyük güvencesidir," sözleriyle açıklamalarını tamamladı.