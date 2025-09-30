İzmir merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, MİT Bölge Başkanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbarat birimleri tarafından eş zamanlı olarak yürütüldü.

Şüpheliler tespit edildi

Yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen kişiler tespit edildi. Bu kişilerin, sözde askeri mahrem yapılanma içinde yer aldıkları, ifadelerde ve teşhislerde isimlerinin geçtiği, ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan arandıkları belirlendi.

Ayrıca, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile askeri okullardan ilişiği kesilmiş kişiler olduğu saptandı.

Gözaltılar ve yurt dışında bulunan şüpheliler

Operasyon kapsamında toplam 35 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan 7 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Eş zamanlı operasyonlar, örgütün askeri yapılanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.