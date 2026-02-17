Son Mühür/Merve Turan- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’de bireylerin mutluluk düzeyinde 2025 yılında artış kaydedildi. Araştırma, mutluluk oranlarından yaşam memnuniyetine, kamu hizmetlerinden memnuniyete kadar birçok başlıkta dikkat çekici veriler ortaya koydu.

Mutluluk oranında artış

Araştırmaya göre, 18 yaş ve üzeri bireyler arasında mutlu olduğunu ifade edenlerin oranı 2024 yılında yüzde 49,6 seviyesindeyken, 2025 yılında 3,7 puan yükselerek yüzde 53,3’e çıktı. Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise aynı dönemde yüzde 14,5’ten yüzde 13,0’a geriledi.

Kadınların mutluluk oranı daha yüksek

Cinsiyete göre değerlendirildiğinde, mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı 2024 yılında yüzde 46,9 iken 2025 yılında yüzde 51,4’e yükseldi. Kadınlarda ise bu oran 2024’te yüzde 52,3 seviyesindeyken 2025 yılında yüzde 55,1 olarak ölçüldü.

En yüksek artış 55-64 yaş grubunda

Yaş gruplarına göre yapılan incelemede, mutluluk oranındaki en belirgin artış 55-64 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubunda 2024 yılında yüzde 47,5 olan mutluluk oranı, 2025 yılında 7,1 puanlık yükselişle yüzde 54,6’ya ulaştı.

Mutluluk düzeyinin tüm yaş gruplarında arttığı belirlendi. Buna göre 2025 yılında mutluluk oranı; 18-24 yaş grubunda yüzde 54,4’e, 25-34 yaş grubunda yüzde 53,6’ya, 35-44 yaş grubunda yüzde 52,9’a ve 45-54 yaş grubunda yüzde 50,8’e yükseldi. 65 yaş ve üzerindeki bireylerde ise mutluluk oranı sınırlı artış göstererek yüzde 54,3 oldu.

Sağlık, mutluluğun temel unsuru

Değerler açısından değerlendirildiğinde, bireylerin en önemli mutluluk kaynağının sağlık olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 64,9’u sağlıklı olmanın kendilerini en çok mutlu eden unsur olduğunu belirtirken, bunu yüzde 14,7 ile sevgi, yüzde 9,8 ile başarı, yüzde 7,7 ile para ve yüzde 2,7 ile iş takip etti.

Gelecekten umutlu olanların oranı yüzde 67,1

Araştırmada bireylerin gelecek beklentileri de ölçüldü. Buna göre 2025 yılında bireylerin yüzde 67,1’i geleceğinden umutlu olduğunu ifade etti. Erkeklerde bu oran yüzde 67,1, kadınlarda ise yüzde 67,2 olarak hesaplandı.

Yaşam memnuniyeti ortalaması değişmedi

Bireylerin yaşam memnuniyet düzeyi, “0” ile “10” arasında yapılan değerlendirmede 2024 ve 2025 yıllarında ortalama 5,7 olarak ölçüldü. Erkek ve kadınlarda yaşam memnuniyeti ortalamasının aynı seviyede kaldığı görüldü.

Kamu hizmetlerinde en yüksek memnuniyet asayişte

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyine bakıldığında, 2025 yılında en yüksek oran yüzde 74,1 ile asayiş hizmetlerinde kaydedildi. Bunu yüzde 71,3 ile ulaştırma, yüzde 69,4 ile sağlık, yüzde 64,5 ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri, yüzde 60,5 ile adli hizmetler ve yüzde 58,7 ile eğitim hizmetleri izledi.

En önemli sorun hayat pahalılığı

Araştırmada katılımcıların ülkenin en önemli sorunlarına ilişkin değerlendirmeleri de yer aldı. Buna göre 2025 yılında yüzde 31,3 ile hayat pahalılığı ilk sırada yer aldı. Yoksulluk yüzde 16,5 ile ikinci, eğitim ise yüzde 16,1 ile üçüncü sırada gösterildi.