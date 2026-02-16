Son Mühür - Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte dar gelirli ailelere yönelik nakdi destek ve gıda kolisi yardımları yeniden gündeme geldi. 2026 yılı Ramazan yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecinin nasıl ilerlediğini ve işlemlerin hangi kanallar üzerinden yapıldığını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen sosyal destek programları, il ve ilçelerde kaymakamlıklara bağlı olarak faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla uygulanıyor.

Ramazan yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını iki ayrı yöntem üzerinden yapabiliyor:

Sosyal yardım başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapan vatandaşlar, “Sosyal Yardım Başvurusu” hizmetini seçerek ilgili formu doldurup işlemlerini tamamlayabiliyor. Bunun yanı sıra başvurular, ikamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kimlik belgesiyle şahsen başvurarak da yapılabiliyor. Değerlendirme sürecinde ise hane gelir durumu, mevcut sosyal koşullar ve ihtiyaç kriterleri esas alınıyor.

Ramazan desteği başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Başvuru yapan vatandaşlar, süreçle ilgili gelişmeleri e-Devlet üzerinden takip edebiliyor. “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” sayfası aracılığıyla başvurunun hangi aşamada olduğu kolayca görüntülenebiliyor.