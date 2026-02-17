Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin basın mensuplarıyla birlikte Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ) için düzenlediği saha gezisinde konuşan Fakir Hüseyin Erdoğan, 1 Ocak itibarıyla yeni tarife dönemine geçildiğini vurguladı.

'Şebeke dönüşüm vizyonunu' vurgusu

Fakir Hüseyin Erdoğan, yeni dönemde mevcut yatırımların çok daha üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte, şebeke yatırımları sürerken daha kaliteli hizmet sunmak ve kesinti sürelerini azaltmak için akıllı şebeke dönüşüm vizyonunu hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı. Bu yıl bazı bölgelerde aşırı hava koşullarının etkisiyle sorunlar yaşandığını da dile getiren Erdoğan, "2025 yazında aşırı sıcakların etkisiyle şebekede, trafolarda daha önce karşılaşmadığımız aşırı yüklenmeler meydana geldi. Çoruh bölgesinde klima kullanımı, güney bölgelerimize nazaran daha az olsa da burada da benzer durumlar yaşanmış olabilir." dedi.

Kritik tarih: 1 Mart

Fakir Hüseyin Erdoğan, 5’inci tarife uygulama döneminin ana vizyonunun “Dağıtım 2.0” olacağını belirterek bu yaklaşımın akıllı, dirençli, esnek ve kullanıcı odaklı bir şebeke anlayışına dayandığını vurguladı. 2026 itibarıyla elektrik dağıtım sektöründe yeni bir vizyonun devreye alınacağını ifade eden Erdoğan, MASS ile uyumlu sayaç dönüşümünün 1 Mart 2026’da başlayacağını yineledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bu konuda düzenleme yapıldığını ve usul ile esasların belirlendiğini aktaran Erdoğan, dönüşümün öncelikle ortak pano alanlarında ve yıllık tüketimi 10 megavatsaatin üzerinde olan abonelerde başlayacağını, tüketicilerin sayaç değişimi için herhangi bir ücret ödemeyeceğini söyledi. Sayaç üreticilerinin dönüşüm hızını etkileyen unsurlar arasında bulunduğunu belirten Erdoğan, MASS’ın yalnızca bir sayaç projesi olmadığını, aynı zamanda kapsamlı bir sistem dönüşümü olduğunu ifade ederek Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin de bu süreçte çeşitli roller üstlendiğini ve çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu dile getirdi.

Fakir Hüseyin Erdoğan, şirketlerin temin ettiği sayaç adedinin belirleyici olmadığını vurgulayarak sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Henüz ihale süreçleri tamamlanmadı, sonuçları görmek için en erken 2027'yi bekleyeceğiz. Bu aşamada akıllı sayaçların maliyetlerinin 30-40 dolar civarında olduğu görünmektedir. Ancak kesin bir rakam mevcut değil."