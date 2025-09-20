A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası’nda tarih yazdı. Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen turnuvada milliler, son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 mağlup etti. Böylece Filenin Efeleri adını ilk kez çeyrek finale yazdırdı. Taraftarlar, şimdi çeyrek final maçının tarihi ve rakibini bekliyor.

Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu. Polonya, Kanada karşısında galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı ve Türkiye’nin rakibi haline geldi. Bu karşılaşma milliler için bir ilk olma özelliği taşıyor ve büyük heyecan yaratıyor.

Çeyrek final maçı 22 Eylül’de oynanacak. Müsabakanın oynanacağı saat ve salon da belli oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya karşısında galibiyet arayacak ve yarı finale yükselmeye çalışacak.

Başantrenör ekip, Hollanda maçındaki etkili performansın ardından çeyrek finale hazırlanıyor. Takımda moraller yüksek, oyuncuların sakatlık durumu ve maç önü çalışmaları yakından takip ediliyor.

22 Eylül’de gerçekleşecek karşılaşma, Türkiye voleybolu için tarihi bir dönemeç anlamı taşıyor. Tüm gözler şimdi Filenin Efeleri’nin Polonya karşısında göstereceği performansta olacak. Turnuvadaki başarı, voleybolseverler arasında da büyük heyecan yarattı.

Rakipler kimler

Filenin Efeleri’nin 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası’ndaki en güçlü rakipleri arasında geleneksel voleybol devleri dikkati çekiyor. Son yıllarda turnuvalarda istikrarlı başarı yakalayan Polonya, İtalya, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa bu listede öne çıkıyor. Bu takımlar, hem kadro derinliği hem de uluslararası turnuva deneyimiyle favoriler arasında gösteriliyor.

Polonya, son Avrupa ve dünya şampiyonalarında üst sıralarda yer aldı. İtalya ise son şampiyonlukla birlikte yine en büyük favorilerden biri. Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri de özellikle fiziksel ve teknik güçleriyle turnuvalarda başa güreşen ekipler. Fransa ise son olimpiyatlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Turnuvada ayrıca Slovenya, Sırbistan, Almanya gibi Avrupa ekollerinin yanı sıra Arjantin ve Japonya gibi sürpriz yapabilen takımlar da öne çıkıyor. Türkiye’nin grup ve eleme maçları sonrası çeyrek finalde karşısına çıkma ihtimali olan bu takımlar, güçlü kadroları ve yüksek tempolu oyunlarıyla her zaman tehdit oluşturuyor.

2025 Dünya Şampiyonası’nda favori gösterilen bu ekipler, hem taktik çeşitlilikleri hem de uzun yıllardır zirveye oynamaları ile öne çıkıyor. Filenin Efeleri ise bu zorlu rakipler arasında kendine yer bulmaya çalışıyor ve tarihi başarıya imza atmak için sahada mücadele ediyor.