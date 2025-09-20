Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, denetim raporlarının okunmasının ardından üyelerin konuşmalarına geçilmesiyle birlikte tansiyon yükseldi. Kürsüye gelen ilk konuşmacının ardından, protokol tribünü önünde başlayan sözlü tartışmalar kısa sürede kavgaya dönüştü.

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olayda, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaşanan gerginlik üzerine konuşmalara kısa süre ara verdi. Yönetim kurulu üyeleri ve Mosturoğlu’nun araya girmesiyle ortam sakinleşti ve kongre yeniden devam etti.

Yaşanan bu olay, kulüp içinde artan gerilimin bir yansıması olarak değerlendirilirken, üyeler arasındaki fikir ayrılıklarının genel kurula yansıdığı görüldü. Kongrenin ilerleyen bölümlerinde ise daha sakin bir atmosferde toplantının tamamlanması bekleniyor.