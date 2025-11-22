Türkiye, kadına şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' demeye hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni dönemin yol haritasını oluşturacak beşinci ulusal eylem planını 25 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kamuoyuna sunacaklarını açıkladı. Bakanlığın yazılı bilgilendirmesine göre, 2007’den bu yana uygulanan dört ayrı ulusal planın ardından, 2021-2025 dönemini kapsayan mevcut plan çalışmalarında sona gelinirken, 2026-2030 yıllarına yön verecek yeni strateji belgesinin hazırlıkları tamamlandı.

Geniş kapsamlı çalışma yapıldı

Yeni eylem planı, uygulanabilirliği yüksek, sahadan beslenen ve ihtiyaçları merkeze alan bir çerçeve oluşturmak amacıyla uzun süren kapsamlı bir hazırlık sürecinin ürünü oldu. Bilimsel temellere dayanan, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımın benimsendiği süreç boyunca uluslararası belgeler incelendi, farklı ülkelerin örnekleri analiz edildi ve geniş kapsamlı doküman çalışmaları yürütüldü. Kurumlar, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplumdan görüş almak üzere hazırlanan Stratejik Paydaş Anketi ile taşra teşkilatında görev yapan uzmanların yanıtladığı Personel Görüş Anketi, yeni planın oluşumuna önemli katkılar sağladı.

Ne zaman uygulamaya geçilecek?

Bakanlığın tüm birimlerinin yanı sıra dış paydaş kurumların ve uluslararası temsilcilerin katılımıyla düzenlenen odak grup toplantıları, çalışmanın katılımcı yönünü güçlendirdi. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini temsilen seçilen illerde gerçekleştirilen Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantıları ile yerel ihtiyaç ve dinamikler analiz edilerek politika tasarımı daha bütüncül bir zemine taşındı. Beşinci Ulusal Eylem Planı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programla açıklanacak; tanıtım filmi ve kamu spotu da ilk kez burada gösterilecek. Plan, aynı gün yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile resmen yürürlüğe girecek ve 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Şiddetle mücadelede ‘sıfır tolerans’

Bakan Göktaş, yaptığı değerlendirmede, küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelede “sıfır tolerans” anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. Daha önceki dört eylem planının her birinin önemli bir yol gösterici olduğuna dikkat çeken Göktaş, yeni planın kapsamını ise şu sözlerle özetledi: Kadınların dijital şiddet de dahil olmak üzere günümüzde karşılaştığı tehditlere ve gelecekte ortaya çıkabilecek risklere cevap verecek bir yapı kuruldu. Tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplumun ve akademinin ortak iradesini yansıtan, çok katmanlı ve kanıta dayalı bu stratejik çerçevenin hedefinin, şiddetten arındırılmış bir toplumsal düzen olduğunu belirten Göktaş, yeni dönemle birlikte veriye dayanan, izlenebilir ve toplum temelli politikaların hayata geçirileceğini ifade etti.