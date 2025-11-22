Türkiye’nin en değerli gayrimenkullerinden biri olarak kabul edilen Zeki Paşa Yalısı, sahibi olan aile tarafından satışa çıkarıldı.

İstanbul Boğazı’nın en seçkin noktalarından birinde bulunan yalı, geniş bahçesi, devasa taş yapısı ve ihtişamlı mimarisiyle dikkat çekiyor.

Göz kamaştırıyor

Dron ile kaydedilen görüntülerde yapının boğazı kucaklayan manzarası, şatoyu andıran mimarisi ve yemyeşil bahçesi tüm detaylarıyla göz kamaştırdı. Mavi ve yeşilin iç içe geçtiği noktada yükselen tarihi yapı, izleyenlerde hayranlık uyandırıyor.

Türkiye’nin en pahalı evlerinden biri

Boğaz manzaralı, 23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu Zeki Paşa Yalısı uzun yıllardır lüks gayrimenkul piyasasının simgesi olarak gösteriliyor. Yalıyı satışa çıkaran aile, sürecin yürütülmesi için bir emlak şirketini yetkilendirdi.

İstanbul Boğazı’ndaki diğer yalılar 2 ila 6 milyar TL aralığında listelenirken, Zeki Paşa Yalısı için “paha biçilemiyor” yorumları yapılıyor.

130 yıllık şato mimarisiyle öne çıkıyor

Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ayağına yakın konumda yer alan Zeki Paşa Yalısı, mimari özellikleriyle de diğer yalıların önüne geçiyor.

Tophane Müşiri Zeki Paşa için inşa edilen tarihi taş bina, dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından tasarlandı.

Barok etkileri taşıyan yapısı, kulemsi görünümü ve şatoyu andıran çizgileriyle Boğaz’daki nadide yapılardan biri olarak kabul ediliyor.

Beş katlı tarihi yapıya hem bahçeden hem denizden giriş

Günümüzde Trabzonlu bir aileye ait olduğu bilinen yalının en tanınan mirasçısının Meliha Baştımar olduğu ifade ediliyor. Yalıya hem geniş bahçeden hem de deniz tarafından giriş yapılabiliyor.

510 metrekarelik alan üzerine kurulu olan tarihi yapı, bodrum dahil toplam 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanı sunuyor.

Kat yüksekliği 3 ila 4,5 metre arasında değişen yapının her katında; 5’i boğaz manzaralı olmak üzere 6 oda, geniş bir orta salon, banyo, tuvalet ve mutfak bulunuyor.