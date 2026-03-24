Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Konak ilçesinde “Yeni Kent Merkezi” olarak planlanan Ege Mahallesi ile eski Sümerbank Fabrikası çevresi, son dönemde artan çevre kirliliğiyle gündeme geldi. Lüks konut projeleri ve yüksek katlı yapılaşmayla çehresi değişmeye doğru yol alan bölgede, modern mimarinin gölgesinde biriken moloz, inşaat atıkları ve çöpler vatandaşın tepkisine neden oluyor.

“İzmir’in kalbine yakışmıyor”

Şehir merkezinin yanı başında yer alan ve kentin en değerli arazileri arasında gösterilen bölgede yükselen rezidans ve ofis projelerinin hemen yanı başında oluşan atık yığınları, eleştirileri de beraberinde getirdi. Özellikle eski fabrika arazisi ve çevresindeki ara sokaklarda metrelerce uzanan moloz yığınları ve gelişigüzel bırakılan evsel atıkların hem çevre estetiğini hem de yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyleyen mahalle sakinleri, yaşanan sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek, “Burası kağıt üzerinde İzmir’in yeni vitrini, güya kentin en modern merkezi olacak deniliyor ama gelip sokak aralarına bir baksınlar, her yer çöplük gibi. Bir yanda milyonluk rezidanslar yükselirken diğer yanda biz bu çöp yığınları arasında yaşam mücadelesi veriyoruz. Çocuklarımız bu mikrop yuvası pisliğin içinde oynamak zorunda kalıyorlar. Bu manzara İzmir’in kalbine yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

“Kalıcı çözüm’ talebinde bulundular

Günlerce toplanmayan çöplerin kötü kokuya neden olduğunu dile getiren vatandaş, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hijyen sorununun büyümesinden endişe ediyor. Bölge halkından diğer bir kişi de “Sıcaklar başladığında burada durmak bile zor olacak. Şimdiden kokular geliyor. Sokaklar sahipsiz bırakılmış durumda. Molozlar, eski yataklar, plastiklerden tutun da her türlü evsel atığa kadar ne ararsanız burada birikiyor. Biz bu kirliliğin içinde yaşamak istemiyoruz. Gelip temizliyorlar, iki gün sonra yine aynı. Artık kalıcı bir çözüm istiyoruz” diye konuştu.