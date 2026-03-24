Son Mühür / Erkan Doğan - Türkiye dolmuşta doğuran anne ve bebeğini konuşurken, Son Mühür olayın çok farklı boyutlarına ulaştı. Annenin Ege Üniversitesi Hastanesinden kaçtığı, madde kullanım öyküsü olduğu ifade edilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti!

Türkiye 'kahraman şoförü' konuştu

Buca-Bornova hattında çalışan, 30 yıllık minibüs şoförü Serkan Çetinyoklav, Bornova Ağaçlı Yol üzerinden bir kadın yolcu aldı. Diğer yolcuların, ‘Arkadaki yolcu kadının doğum sancıları başlamış’ uyarısı üzerinde şoför direksiyonu hemen en yakındaki Özel Ata Sağlık Hastanesine kırdı. Yolda sancılarına dayanamayan kadın bebeğini arka koltukta doğurdu. Hastanede görevli kadın hastalıkları doğum uzmanları ve ebeler hemen dolmuştaki anne ve yeni doğan bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Anne servise alınırken, bebek de Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.

Baba cezaevinde! SHÇEK harekete geçti !

Son Mühür Türkiye genelinde yankı uyandıran olayın perde arkasını araştırdı. Annenin doğum için yatırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden kaçıp dolmuşa bindiği ifade edilirken, hastane kayıtlarında ‘madde kullanım’ öyküsünün bulunduğu ifade edildi. Annenin dosyası üzerinden çalışma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Annenin madde kullanım öyküsü var. Uzmanlarımız ailenin durumunu inceliyor” açıklamasında bulundu. Bebeğin babasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.