İzmir’in Konak ilçesinde Konak Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, Türkiye’deki sayılı oyuncak müzelerinden biri olarak öne çıkıyor. 17 Ocak 2010 tarihinde açılan müze, dünyaca ünlü seramik sanatçısı Ümran Baradan’ın bağışladığı binada ziyaretçilerini ağırlıyor. Müze, sanatçının dünyanın dört bir yanından topladığı oyuncak koleksiyonları ve Sunay Akın’ın konsept danışmanlığıyla zenginleştirilen sergileriyle adeta bir zaman tüneli sunuyor.

Türkiye’de Oyuncak Müzeleri Geleneği

Ülkemizde oyuncak müzeleri geleneği, 1990 yılında İzmir Bademler Köyü Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Müzesi ile başladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi ve 2005’te İstanbul’da Sunay Akın’ın müzesi açıldı. Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, bu alanda üçüncü örnek olarak Türkiye’de oyuncak kültürünü geniş kitlelere ulaştırıyor.

Geçmişten Günümüze Oyuncak Dünyası

Müze, 1800’lü yıllardan günümüze uzanan oyuncak koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. İlk gerçek saçlı bebekten, Mickey Mouse’un ilham kaynağı “Micky Fare”ye; Laterna Magica’dan tarihi bebek evleri ve arabalar ile masal kahramanlarına kadar binden fazla oyuncak, ziyaretçilere hem eğlence hem de kültürel bir deneyim sunuyor.

Alt kat sergi alanı olarak kullanılırken, üst kat etkinlik salonunda Karagöz-Hacivat gösterileri, Masal Saati ve çocuk atölyeleri yıl boyunca devam ediyor. Bu sayede küçük ziyaretçiler eğlenirken, yetişkinler de çocukluk anılarına yeniden dokunabiliyor.

Sevilen Kahramanlar Ziyaretçileri Bekliyor

Müze bahçesi, Şirinler, Tom ve Jerry, Mickey Mouse, Tweety, Bugs Bunny, Keloğlan, Pinokyo ve Nasrettin Hoca gibi kahramanların heykelleri ile donatılmış durumda. Her köşe, fotoğraf ve anı paylaşımı için ideal bir alan sunuyor ve ziyaretçilerin deneyimini daha eğlenceli kılıyor.

Çocukluk ve Geçmişin Buluşması

Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, sadece oyuncakları değil, geçmişin anılarını da ziyaretçilerine sunuyor. Hem eğitici hem de eğlenceli bir ortam sağlayan müze, İzmir’in kültür ve turizm rotalarında mutlaka görülmesi gereken duraklardan biri olarak öne çıkıyor.