İzmir'in simge yapılarından biri haline gelmiş olan ve bugüne kadar İzmir'e vermiş olduğu hizmetlerle bilinen Tarihi Elektrik Fabrikası alanıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Satış kararlarıyla İzmir kamuoyunda tartışmaların her zaman gündeminde olan tarihi elektrik fabrikası ve çevresinde bulunan diğer yapılar için imar planı değişikliğine onay çıktı.

11 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı çerçevesinde, mülkiyeti Sümer Holding A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. adına kayıtlı ve özelleştirme kapsamındaki Konak'ın Umurbey Mahallesi'nde bulunan 3535 ada 6, 87 ve 155 parseller için yeni plan hükümleri getirildiği belirtildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne onay çıktı. Plan değişikliğiyle birlikte ise bahse konu olan taşınmazlar için Ticaret-Turizm Alanı (E:3.00, Yençok: 20 kat), Özel Proje Alanı ve Yol kullanım kararları gelmiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu karar şu şekilde:

"Mülkiyetleri Sümer Holding A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. adlarına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi, 3535 ada 6 parsel, 87 parsel ve 155 parseldeki taşınmazlara "Ticaret Turizm Alanı (E: 3.00, Yençok: 20 Kat), Özel Proje Alanı ve Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."