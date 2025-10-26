Son Mühür/ Merve Turan- Bayraklı Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde halkın sağlık bilincini yükseltmek amacıyla uzman hekimlerin katılımıyla kapsamlı bir bilgilendirme semineri organize etti. Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, meme kanserinde erken tanının hayati önemi, güncel tedavi metotları ve düzenli tarama süreçleri detaylı bir şekilde katılımcılara aktarıldı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, sağlık alanındaki bilinçlendirme çalışmalarının sürekliliğini vurguladı. Başkan Önal, “Belediye olarak kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız ve ilçemizde ikamet eden her vatandaşımızın sağlık konusunda bilinçlenmesi için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan erken tanı vurgusu ve ücretsiz randevu fırsatı

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere, Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Fadime Kaya Erdem ile birlikte çok sayıda kadın vatandaş ilgi gösterdi. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hekimlerinden Dr. Sibel Akay Tıkıroğlu, meme kanserinde erken teşhisin bir hayat kurtarıcısı olduğunun altını çizdi. Tıkıroğlu, katılımcıları modern tedavi yöntemleri, tarama takvimi ve periyodik kontrollerin önemi hakkında bilgilendirerek, “Hastalığın erken evrede tanınması, tedavi başarısını önemli ölçüde artırmaktadır,” mesajını verdi. Bilgilendirme seminerinin sonunda, Bayraklı İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ile yapılan iş birliği sayesinde, mamografi taraması yaptırmak isteyen gönüllü katılımcılar için 3 Kasım 2025 tarihine randevu oluşturularak somut bir sağlık hizmeti sunulmuş oldu.

Başkan Önal: "Eğitim ve sağlık başta olmak üzere her alanda halkımızın yanındayız"

Toplumda sağlıklı bireylerden oluşan bir gelecek inşa etmenin yolunun sağlık bilincini artırmaktan geçtiğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, belediye olarak bu alana verdikleri önemi yineledi. Başkan Önal, düzenleyecekleri sağlık seminerlerini belirli aralıklarla devam ettireceklerini belirterek, "Sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir gelecek için toplumda sağlık bilincinin artması çok önemli bir misyondur. Bayraklı Belediyesi olarak eğitimden sağlığa kadar hayatın her alanında halkımızın yanında yer alma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Amacımız, bilinçli ve sağlıklı bir Bayraklı toplumu oluşturmaktır," sözleriyle çalışmalarının kapsayıcılığına dikkat çekti.