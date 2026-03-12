İzmir Torbalı'daki 94,18 hektarlık alan için dikkat çeken bir adım atıldı. Karar, 12 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan ve karara konu olan söz konusu alan, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.

Söz konusu karar şu şekilde:

"İzmir ili, Torbalı ilçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4/Ç maddesi gereğince karar verilmiştir."

Veto edilmişti!

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun tarafından kağıt fabrikasının günde bir buçuk milyon litre su çekeceği belirtilmiş, yer altı suyunun kuruması anlamına geleceğini söylemiş ve bu yüzden kağıt fabrikasına karşı olduklarını ifade etmişti.