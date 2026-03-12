İzmir’de sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntüler üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Görüntülerde küçük bir çocuğun alkol masasında bulunduğunun görülmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda görüntüleri paylaşan kişinin B.K. (53) olduğu belirlendi.

Şüpheli Karabağlar’daki iş yerinde yakalandı

Kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, B.K.’yi İzmir’in Karabağlar ilçesindeki iş yerinde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Videodaki çocuğun 3 yaşındaki oğlu olduğu ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde videoda yer alan çocuğun şüpheli B.K.’nin 3 yaşındaki oğlu olduğu tespit edildi.

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek

Gözaltına alınan B.K.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama!

Konuyla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "11.03.2026 günü X (eski adıyla Twitter) platformunda Yeni Şafak isimli hesaptan yapılan ve “B.K. isimli sosyal medya kullanıcısı, küçük yaştaki oğlunu alkol masasına oturttuğu anları paylaştı.” şeklindeki paylaşıma ilişkin olarak

Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak şüpheli B.K. gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili soruşturma titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.