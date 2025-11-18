Son Mühür- “Balkos” markasıyla bilinen Şükreden Gıda, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce verilen geçici mühleti kesinleştirerek şirkete bir yıllık koruma süresi tanıdı.

Mahkeme, şirketin mali yapısının gözetimi amacıyla iki kişiden oluşan bir komiser heyeti görevlendirdi. Heyet, firmanın faaliyetlerini ve finansal planlamasını belirlenen süre boyunca düzenli olarak raporlayacak.

Bir yıl sonra kritik duruşma

Mahkeme kararına göre komiserler, incelemelerini tamamladıktan sonra kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlayacak. Bu rapor, bir yıl sonra yapılacak duruşmada şirketin mali geleceğiyle ilgili verilecek karara temel teşkil edecek.

Sektörde kökleri 1980’lere uzanan bir firma

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Şükreden Gıda, 1980’li yıllarda kağıt helva üretimiyle faaliyet göstermeye başladı. Zaman içinde ürün çeşitliliğini artıran firma; kağıt helvanın yanı sıra krokan, cezerye ve bar tipi atıştırmalıklarla geniş bir pazara hitap ediyordu. “Balkos” markasıyla uzun yıllardır sektörde bilinirliğe sahip olan şirket, çocuklar tarafından yoğun tüketilen ürünleriyle tanınıyordu.