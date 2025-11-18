Son Mühür- Uzun bir aranın ardından toparlanma sinyalleri veren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1.25 yükselişle 10.698 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın ikinci işlen günü olan 18 Kasım sabahına yüzde 0.27'lik düşüşle 10.669 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyeleri direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasaların keyfi yok...



Küresel piyasalar teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden yüksek değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin gücünü kaybetmesiyle negatif bir seyir izliyor.

Para piyasalarında Fed'in Aralık'ta faiz indirimi yapacağına dair beklenti yüzde 43'lere kadar gerilemiş durumda.



Borsalar negatif...



Dow Jones endeksi yüzde 1,18, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti.

Avrupa ve Asya borsalarında sert düşüşler var.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,2 değer kaybetti.



Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Gram altın 5.458 TL'den, ons altın 4.009 dolardan,

Brent petrol 63.71 dolardan,

Düşüşünü sürdüren Bitcoin 89.675 dolardan işlem görüyor.

