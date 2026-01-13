Son Mühür- Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (MEYSU) payları, ilk işlem gününde tavan fiyata ulaştı. Halka arzda 7,50 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulan hisse, yüzde 10’luk artışla 8,25 TL seviyesinden işlem gördü.

İlk gün işlemlerinde tavan fiyat

5-7 Ocak tarihleri arasında talep toplama süreci tamamlanan MEYSU hisseleri, borsadaki ilk işlem gününde yoğun ilgiyle karşılaştı. Gün içinde yüzde 10 değer kazanan paylar, 8,25 TL’den tavan fiyat seviyesine yükseldi.

Tavan fiyatta yoğun alım talebi

Hissenin tavan fiyat seviyesinde yaklaşık 147,69 milyon lot alım emrinin beklediği bildirildi. İlk işlem gününde gerçekleşen toplam işlem miktarının ise 23 bin 45 lot olduğu aktarıldı.

Halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL’yi aştı

Halka arz kapsamında 175 milyon TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirildi. Satıştan elde edilen toplam gelirin 1,31 milyar TL seviyesinde olduğu belirtildi.

Talep halka arzın 8,5 katına ulaştı

Halka arz sürecinde yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu kaydedildi. Yurt içi bireysel yatırımcılar için ayrılan paylara 2,6 kat talep gelirken, yüksek başvurulu yatırımcılar kategorisinde talep 51,4 kat olarak gerçekleşti. Yurt içi kurumsal yatırımcılar cephesinde ise talebin 4,9 kat seviyesinde olduğu bildirildi. Toplam talep tutarının, halka arz büyüklüğünün 8,5 katına ulaştığı ifade edildi.