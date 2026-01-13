Son Mühür- Türkiye, Pakistan-Suudi Arabistan güvenlik paktına dahil olmayı niye gündemine alır? sorusunu gündeme taşıyan dış politika ve ekonomi uzmanı eski diplomat Sinan Ülgen,

''Bu sorunun kanaatimce en olası cevabı nükleer caydırıcılık ile ilgili. Zira Türkiye için bu ülkelerden konvansiyonel destek arayışı, karşılığında sağlanacak güvenlik garantilerinin ağırlığı ışığında pek mantıklı değil.

Bu ülkelerin konvansiyonelde Türkiye'nin kendi yetenekleri göz önüne alındığında öyle oyun değiştirici bir kabiliyetleri yok.

Dolayısıyla bu arayışın temelinde Pakistan'ın sağlayabileceği nükleer caydırıcılık ABD'nin nükleer caydırıcılığın kredibilitesine dair artan tereddütlerin ışığında ilave bir nükleer şemsiyesi arayışı söz konusu olabilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bir taraf Hindistan, diğer taraf İran için...



''Mevcut Pak-SA paktının muhatabı aslında İran ve bir ölçüde Hindistan. Bu Paktın başkaca da bir anlamı yok. Olası bir Pak-Hint çatışmasında bile Riyad'ın koşulsuz biçimde ABD'nin Çin ile mücadelesinde ortağı haline getirmeye çalıştığı Hindistan'a karşı cephe açması düşük ihtimal'' diyen Ülgen,

''O zaman da şunu sormak lazım Türkiye bu Pakta dahil olarak ulusal güvenliğini kime karşı güçlendirecek? Yani bu iki ülke ile ortak düşmanımız kim ? Ben yanıtını bulamadım.'' ifadesiyle Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan'la yakınlaşmasından duyduğu kuşkuyu dile getirdi.

Ortak bir savunma paktı...



Sinan Ülgen'in açıklamalarına göndermede bulunan gazeteci Murat Yetkin,

''Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerin bir ortak savunma paktı amacı taşıdığına dair bir işaret ya da bir "Müslüman NATO'su" zemini göremiyorum.'' mesajı verdi.

''Ancak üç ülkenin eşsiz coğrafi konumlarının yanı sıra Türkiye'nin muharebe deneyimi ve askeri sanayisi, Suudi Arabistan'ın mali ve ideolojik gücü ve Pakistan'ın nükleer kapasitesinin ortaya bir sinerji çıkarabilecekse bu önemli.'' vurgusunda bulunan Yetkin,

''Buna her üç ülkenin etkin istihbarat yapılarını eklemeliyiz. Henüz fikir düzeyindeki böyle bir işbirliği, Türkiye'nin NATO işlevini de azaltmaz arttırır kanısındayım.'' hatırlatmasında bulundu.