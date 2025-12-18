Son Mühür- Türkiye’nin nüfus dağılımı bir kez daha değişti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin güncel Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri, ilçeler bazında dikkat çekici sonuçları ortaya koydu. Büyükşehirlerde yer alan bazı ilçeler, nüfuslarıyla birçok ili geride bırakarak öne çıktı.

İstanbul, Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünü barındırıyor

TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünün ikamet ettiği İstanbul’un nüfusu 2025 yılı itibarıyla 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaştı.

Megakentin ilçeleri ise nüfus yoğunluğuyla Türkiye genelinde ilk sıralarda yer aldı. İstanbul’un Esenyurt ilçesi, bir kez daha Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu.

Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde nüfusu en fazla olan ilçeler şu şekilde sıralandı:

Esenyurt (İstanbul): 988 bin 369

Çankaya (Ankara): 947 bin 330

Şahinbey (Gaziantep): 946 bin 812

Keçiören (Ankara): 932 bin 128

Şehitkamil (Gaziantep): 888 bin 696

Osmangazi (Bursa): 885 bin 441

Küçükçekmece (İstanbul): 789 bin 033

Seyhan (Adana): 786 bin 931

Pendik (İstanbul): 749 bin 356

Ümraniye (İstanbul): 727 bin 819

Bazı ilçelerin nüfusu birçok ilden fazla

Özellikle Esenyurt, Çankaya, Şahinbey ve Keçiören gibi ilçeler, sahip oldukları nüfusla Türkiye’deki birçok ilin toplam nüfusunu geride bıraktı.

Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri

TÜİK verileri, nüfusun yoğunlaştığı ilçelerin yanı sıra nüfusu oldukça düşük olan ilçeleri de ortaya koydu. Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri ise şöyle:

Hemşin (Rize): 2 bin 422

Bayramören (Çankırı): 2 bin 362

Yenişarbademli (Isparta): 2 bin 251

Otlukbeli (Erzincan): 2 bin 186

İnhisar (Bilecik): 2 bin 168

Han (Eskişehir): 2 bin 164

Kofçaz (Kırklareli): 2 bin 156

Kızılören (Afyonkarahisar): 2 bin 034

Yayladere (Bingöl): 1 bin 996

Yalıhüyük (Konya): 1 bin 678