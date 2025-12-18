Son Mühür- Türkiye’nin nüfus dağılımı bir kez daha değişti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin güncel Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri, ilçeler bazında dikkat çekici sonuçları ortaya koydu. Büyükşehirlerde yer alan bazı ilçeler, nüfuslarıyla birçok ili geride bırakarak öne çıktı.
İstanbul, Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünü barındırıyor
TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünün ikamet ettiği İstanbul’un nüfusu 2025 yılı itibarıyla 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaştı.
Megakentin ilçeleri ise nüfus yoğunluğuyla Türkiye genelinde ilk sıralarda yer aldı. İstanbul’un Esenyurt ilçesi, bir kez daha Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu.
Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde nüfusu en fazla olan ilçeler şu şekilde sıralandı:
Esenyurt (İstanbul): 988 bin 369
Çankaya (Ankara): 947 bin 330
Şahinbey (Gaziantep): 946 bin 812
Keçiören (Ankara): 932 bin 128
Şehitkamil (Gaziantep): 888 bin 696
Osmangazi (Bursa): 885 bin 441
Küçükçekmece (İstanbul): 789 bin 033
Seyhan (Adana): 786 bin 931
Pendik (İstanbul): 749 bin 356
Ümraniye (İstanbul): 727 bin 819
Bazı ilçelerin nüfusu birçok ilden fazla
Özellikle Esenyurt, Çankaya, Şahinbey ve Keçiören gibi ilçeler, sahip oldukları nüfusla Türkiye’deki birçok ilin toplam nüfusunu geride bıraktı.
Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri
TÜİK verileri, nüfusun yoğunlaştığı ilçelerin yanı sıra nüfusu oldukça düşük olan ilçeleri de ortaya koydu. Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri ise şöyle:
Hemşin (Rize): 2 bin 422
Bayramören (Çankırı): 2 bin 362
Yenişarbademli (Isparta): 2 bin 251
Otlukbeli (Erzincan): 2 bin 186
İnhisar (Bilecik): 2 bin 168
Han (Eskişehir): 2 bin 164
Kofçaz (Kırklareli): 2 bin 156
Kızılören (Afyonkarahisar): 2 bin 034
Yayladere (Bingöl): 1 bin 996
Yalıhüyük (Konya): 1 bin 678