Son Mühür- Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ikinci toplantı sona erdi. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, toplumun genelini ise dolaylı olarak ilgilendiren toplantı, yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Toplantıda herhangi bir rakam gündeme gelmedi.

Bakan Işıkhan’dan Türk-İş ve Hak-İş’e ziyaret

İkinci toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret süreci çerçevesinde Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarının genel merkezlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya gelen Işıkhan, sendika temsilcilerinin taleplerini ve gerekçelerini dinledi.

“Sendikaların görüşlerini doğrudan aldım”

Bakan Işıkhan, işçi kesiminin sürece katılımına ilişkin değerlendirmesinde, istişare mekanizmasına özel önem verdiklerini belirtti. Işıkhan, “Komisyonda işçi kesiminin doğrudan yer alıp almamasından bağımsız olarak Türk-İş ve Hak-İş’i ziyaret ederek sendikaların taleplerini dinledim. Başkanların asgari ücrete ilişkin beklentilerini ve önerilerini aldım” dedi.

“Talepler komisyona taşınacak”

Sendika görüşlerinin komisyon gündemine taşınacağını ifade eden Işıkhan, “İşçi konfederasyonlarından aldığımız değerlendirmeleri, komisyon toplantısında diğer üyelerle paylaşacağım” açıklamasında bulundu.

Birden fazla parametre masada

Asgari ücret belirlenirken yalnızca tek bir kriterin esas alınmadığını vurgulayan Işıkhan, enflasyon oranları, satın alma gücü, uluslararası hesaplamalar ve sosyal politika ihtiyaçlarının birlikte değerlendirildiğini söyledi. Vatandaşlardan gelen beklentilerin de komisyon sürecinde ele alınacağını kaydetti.

“Mutabakata ulaşılacak”

Yeni yılda uygulanacak asgari ücrete ilişkin temel ilkelerin korunacağını belirten Işıkhan, enflasyona karşı çalışanların korunması ve refah seviyesinin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Işıkhan, tüm taraflarla birlikte belirli bir noktada uzlaşmaya varılacağını ifade etti.

İlk toplantıda rakam gündeme gelmemişti

Komisyonun ilk toplantısında da herhangi bir ücret rakamı telaffuz edilmemiş, görüşmeler genel ekonomik görünüm, enflasyonla mücadele, istihdamın korunması ve ücretlerin alım gücü başlıkları üzerinden yürütülmüştü. Bakanlık cephesinden yapılan açıklamalarda “denge” ve “makroekonomik hedefler” vurgusu öne çıkmıştı.

“Rakam konuşmak için erken”

Bakan Işıkhan, sürece ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından da paylaştı. İşçi ve işveren konfederasyonlarıyla görüşmelerin sürdüğünü hatırlatan Işıkhan, sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesine önem verdiklerini belirtti. Asgari ücret rakamının şu aşamada gündeme getirilmesinin erken olduğunu ifade eden Işıkhan, tarafların görüşlerinin alınıp komisyona aktarılmasının öncelikli olduğunu kaydetti.