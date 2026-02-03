Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında bulunduğu Riyad’da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

Enerji, savunma ve teknolojide yeni adımlar

Liderler arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin özellikle enerji, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanlarında güçlendirilmesi konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenebilir enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak yeni adımlarla ikili ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşıma kararlılığını dile getirdi.

Filistin ve Gazze için kalıcı barış mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Filistin’de kalıcı barışın sağlanması ve Gazze’nin yeniden imarı için yoğun çaba göstermeye devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, bölgede yaşanan insani krizin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha güçlü adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Suriye’nin istikrarı bölge için kritik

Suriye konusuna da değinen Erdoğan, ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye’nin Suriye’nin istikrarına yönelik desteklerini sürdüreceğini kaydeden Erdoğan, Suriye’nin yeniden imarı sürecinde Suudi Arabistan ile iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Yemen ve Doğu Afrika gündemdeydi

Görüşmede ayrıca Yemen’deki son gelişmeler ile Doğu Afrika’daki mevcut durum da ayrıntılı şekilde ele alındı. Bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik temasların artırılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Dört anlaşma imzalandı, ortak açıklama yapıldı

Zirve kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı. Görüşmenin ardından iki ülke tarafından ortak açıklama yayımlanarak, stratejik iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik kararlılık vurgulandı.