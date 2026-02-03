Danıştay Birinci Dairesi, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ve dönemin belediye yöneticileri hakkında yapılan şikâyetle ilgili önemli bir karara imza attı. Danıştay, imar planı değişiklikleri yoluyla haksız menfaat sağlandığı iddialarına ilişkin “işleme konulmama” kararını kaldırdı.

İmar planı değişiklikleri mercek altına alındı

Danıştay Birinci Dairesi, Melih Gökçek ve dönemin belediye yöneticileri hakkında yapılan başvuruda, imar planı değişiklikleriyle bazı taşınmaz sahiplerine haksız kazanç sağlandığı iddiasını değerlendirdi. İncelemede, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen şikâyetin işleme konulmamasına yönelik karar ele alındı.

“Ön inceleme yapılması gerekiyor”

Kararda, dosyada yer alan bilgi ve belgelerin, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ön inceleme yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğu vurgulandı. Danıştay, iddiaların ciddi şekilde araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kim talep etti, kim onayladı?

Danıştay kararında, imar planı değişikliklerinin hangi kişi veya kurumların talebiyle yapıldığı, bu süreçte hangi belediye görevlilerinin görev aldığı ve alınan kararların yargı kararları ile mevzuata uygun olup olmadığının ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiği belirtildi.

Haksız menfaat iddiası araştırılacak

Kararda ayrıca, yapılan imar değişiklikleri sonucunda taşınmaz sahiplerine bireysel veya özel bir menfaat sağlanıp sağlanmadığının da ortaya konulması gerektiği ifade edildi. Bu yönüyle dosyanın kapsamlı bir incelemeyi zorunlu kıldığına dikkat çekildi.

Dosya yeniden İçişleri Bakanlığı’na gönderildi

Danıştay Birinci Dairesi, tüm bu gerekçeler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nın “şikâyetin işleme konulmamasına” ilişkin kararını oy birliğiyle kaldırdı. Dosyanın, ön inceleme yapılmak üzere yeniden İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine hükmedildi.