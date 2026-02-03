Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede artan gerilimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, askeri müdahalelere karşı olduklarını vurgulayarak, Türkiye’nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgesel barış, güvenlik ve iş birliği vizyonunu ortaya koyan mülakatı, Suudi Arabistan merkezli Şarkul Avsat gazetesinde Arapça ve İngilizce olarak yayımlandı.

Türkiye–Suudi Arabistan ilişkileri stratejik boyutta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinin yalnızca ikili düzeyde değil, bölgesel güvenlik ve istikrar açısından da stratejik bir nitelik taşıdığını ifade etti. İki ülkenin güçlü devlet geleneklerine ve ortak sorumluluk bilincine sahip olduğunu belirten Erdoğan, bu ilişkinin bölgesel huzur ve refaha katkı sunduğunu dile getirdi.

Gündemde bölgesel dosyalar ve ekonomik iş birliği var

Ziyaretin ana gündem başlıklarına değinen Erdoğan, bölgesel meselelerde istişare mekanizmalarının derinleştirilmesini ve ikili ilişkilerin somut alanlarda ileri taşınmasını hedeflediklerini söyledi. Filistin, Gazze’de kalıcı ateşkes ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların masada olduğunu belirten Erdoğan, ekonomik başlıklarda ise ticaret, yatırımlar ve ortak projelerin ele alındığını kaydetti.

Enerji, savunma ve lojistikte yeni iş birliği alanları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde sürdürülebilir ve sahada karşılığı olan projelere odaklandıklarını belirterek, enerji, turizm, ulaştırma ve lojistik alanlarında ciddi bir potansiyel bulunduğunu ifade etti. Savunma sanayiinde ise karşılıklı güven temelinde ilerleyecek bir iş birliği hedeflediklerini vurguladı.

İran gerilimi: “Bölge yeni bir savaşı kaldıramaz”

İran’la ilgili son gelişmelere değinen Erdoğan, bölgede yeni bir savaş ihtimalinin kesinlikle istenmediğini söyledi. Sorunların diyalog ve sağduyu yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Erdoğan, İran’a yönelik askeri müdahaleye karşı olduklarını her platformda dile getirdiklerini aktardı. Türkiye’nin, İran ile ABD arasında tansiyonu düşürecek her türlü diplomatik çabaya katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Gazze’de kalıcı ateşkes ve yeniden imar vurgusu

Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ateşkesin kırılgan yapısının sürecin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söyledi. Sivillerin korunması, insani yardımın kesintisiz ulaştırılması ve zorla yerinden edilmelerin sona erdirilmesinin öncelik taşıdığını vurgulayan Erdoğan, yeniden imar çalışmalarının gecikmeden başlatılması gerektiğini ifade etti.

Suriye’de yeni siyasi ufuk mesajı

Suriye hükümeti ile SDG/YPG arasında yürütülen temaslara ilişkin soruya yanıt veren Erdoğan, sahada ve diplomaside ortaya çıkan olumlu gelişmelerin yeni bir siyasi sürece işaret ettiğini belirtti. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye için temel ölçütün, terör örgütlerine alan açmayan bir Suriye olduğunu söyledi.

Sudan’da barış için diplomatik destek sürüyor

Sudan’daki iç savaşa da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların bin günü aşkın süredir devam ettiğini ve Sudan halkının ağır bedeller ödediğini ifade etti. Türkiye’nin barış çabalarına destek verdiğini belirten Erdoğan, insani yardımların sürdüğünü ve Türkiye’nin sahadaki varlığını güçlendirdiğini kaydetti.

Somaliland açıklaması: “Yok hükmündedir”

İsrail’in Somaliland’ı tanıma yönündeki adımına ilişkin konuşan Erdoğan, bu kararın gayrimeşru olduğunu ve Türkiye açısından yok hükmünde sayıldığını ifade etti. Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda Somali’nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğini vurguladı.