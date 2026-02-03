Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden önce çeşitli devlet kademelerinde bulunan Melih Gökçek'in hayatı, siyasi geçmişi ve bürokrasideki görevleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki (SHÇEK) yöneticilik dönemi, son günlerde en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Melih Gökçek ne zaman Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü oldu? İşte yanıtı...

GÖREV SÜRESİ: 1989-1991 YILLARI ARASI

Resmi kayıtlara göre Gökçek, Keçiören Belediye Başkanlığı görevinin ardından bürokrasiye geçiş yaptı. Gökçek, bugünkü adıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda Genel Müdür olarak görevlendirildi. Gökçek'in bu görevi, 1989 yılından 1991 yılına kadar sürdürdü.

MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

20 Ekim 1948 tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde dünyaya gelen İbrahim Melih Gökçek, siyasi kariyerine 1980'li yıllarda Anavatan Partisi'nde adım attı.

Gökçek'in Siyasi ve bürokratik kariyerindeki önemli görevleri şöyle:

1984-1989: Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

1989-1991: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü olarak atandı.

1991: Refah Partisi'nden milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

1994-2017: 1994 yerel seçimlerinde kazandığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 2017 yılına kadar aralıksız sürdürdü. Beş kez üst üste seçilerek Türkiye'nin en uzun süre görev yapan büyükşehir belediye başkanlarından biri oldu.

Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) çatısı altında siyaset yapan Gökçek, 2017 yılında belediye başkanlığı görevinden ayrıldı.