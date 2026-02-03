İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören, ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı Jeffrey Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde kendisine ait yazışmaların yer aldığı iddiasıyla gündeme geldi. Medya ve iş dünyasındaki konumuyla tanınan Ören'in kariyeri ve özel hayatına dair detaylar araştırılıyor.

AHMET MÜCAHİT ÖREN KİMDİR?

İhlas Holding'in kurucusu Enver Ören ve Dilvin Ören'in tek çocuğu olan Ahmet Mücahit Ören, 28 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Türkiye'de tamamlayan Ören, 1993 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Profesyonel iş hayatına erken yaşlarda atılan Ören, 1998 yılında İhlas Holding CEO'su olarak görevlendirildi. Grubun finans, medya ve yayıncılık alanlarındaki stratejik yapılanmasında rol oynayan Ören, bir dönem TGRT Genel Müdürlüğü görevini de üstlendi. 2001 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yönetimine el konulan İhlas Finans'ta, bu süreç öncesinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ören, daha sonra ABD'ye giderek ABD vatandaşı oldu.

Babası Enver Ören'in vefatının ardından, 25 Şubat 2013 tarihinde alınan kararla İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı.

AHMET MÜCAHİT ÖREN NE İŞ YAPIYOR?

Mücahit Ören yönetimindeki İhlas Holding bünyesinde Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı (İHA), TGRT Haber, TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM, İhlas Dergi Grubu gibi medya kuruluşları faaliyet gösteriyor.

MÜCAHİT ÖREN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

52 yaşındaki Ahmet Mücahit Ören, 2008 yılından bu yana haber spikeri Aslıhan Yeltekin Ören ile evlidir. Aslıhan Ören, Mücahit Ören'in ikinci eşidir. Çiftin bu evlilikten Ayşe Nazlı ve Ahmet Faruk isminde iki çocuğu bulunuyor.

MÜCAHİT ÖREN EPSTEIN DOSYASI İDDİASI

ABD Adalet Bakanlığı'nın cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile ilgili yayımladığı milyonlarca sayfalık yeni belgelerde, İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahit Ören'e ait olduğu öne sürülen yazışmaların yer aldığı kamuoyuna yansıdı. Belgelerin içeriği ve süreç uluslararası kamuoyunda takip ediliyor.