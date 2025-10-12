25 dekar alanda yapılan üretim ile Türkiye'nin 5'inci nar deposu olan Denizli'de 2025 yılının ilk ihracatı yapıldı. Dekarda yaklaşık 2 ton verim alınan narda bu yıl 60 bin ton rekolte beklenirken, Denizli narının kalite açısından İsrail narını da geride bıraktığı belirtildi.

Vali Coşkun'dan üreticilere mesaj

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde başlayan nar hasadıyla birlikte Denizli'den Avrupa'ya 2025 yılının ilk nar ihracatı gerçekleşti. Üretici Mevlüt Erarslan'a ait işletmede gerçekleştirilen etkinliğine Vali Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, kurum, kuruluş ve STK temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Nar üretim alanını yerinde inceleyen Vali Coşkun, üretim süreci hakkında yetkililerden bilgi alarak bugün gerçekleştirilen ihracatın ve nar hasadının bütün çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Ziyarette üretim yöntemleri, pazarlama stratejileri ve ihracat süreçlerine dair değerlendirmeler yapıldı.

